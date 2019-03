Escale de L'Hermione à Cherbourg : plus de 2.200 billets vendus en cinq jours !

Cherbourg, France

"Bonjour, je viens chercher mes billets pour L'Hermione". Sandrine fait partie des Manchois qui sont partis à l'abordage de la billetterie dès les premières heures. "C'est mon mari qui a vu ça sur les réseaux sociaux", confie-t-elle. "ç_a n'arrête pas : par téléphone, par mail, les gens qui viennent_, note Cécilia. On a même des gens qui nous demandent si c'est bien vrai que L'Hermione vient à Cherbourg, si ce n'est pas un poisson d 'avril en avance". Il s'agit essentiellement de locaux.

Pensez à réserver !@LHERMIONE_SHIP sera en escale à #Cherbourg en #Cotentin du 4 au 8 mai, visitez le navire ou embarquez sur un vieux gréement pour une croisière en rade.

Réservation fortement conseillée sur https://t.co/SRSR27IMpzpic.twitter.com/reOowwcZJO — Cotentin Tourisme (@Cherbourgot) March 18, 2019

Pascal est Caennais de résidence, mais Cherbourgeois de naissance. Il a proposé à son club de moto de venir voir L'Hermione. Il a réservé pour 21 personnes une visite du bateau le dimanche 5 mai à 17h30. "J'ai eu la chance de la visiter il y a un an et comme les collègues veulent la voir, j'ai dit banco. J'espère maintenant qu'il fera beau !", sourit Pascal.

Marine Thomines (coordinatrice à l'office de tourisme) : "On s'attendait à un engouement, mais à ce point là" Copier

"Une belle mise en lumière du territoire"

Du côté de l'office de tourisme du Cotentin, on est "ravi" de ce départ. "On a déjà un quart de toutes les places mises en réservation, en ligne et dans les 12 offices de tourisme, ont été vendues", soit plus de 2.200 places qui ont trouvé preneur en cinq jours, constate Marine Thomines, coordinatrice de l'escale de L'Hermione à l'office de tourisme. A vrai dire, les équipes s'y attendaient, "mais pas à ce point là" : "depuis l'annonce de la venue de la frégate, on était très sollicités. ça va être une belle mise en lumière du territoire", ajoute Marine Thomines. Il y a une jauge de 2.500 personnes maximum par journée complète, de 9h30 à 17h30. Des créneaux de visite ont été mis en place. "Au total, on a 8.500 visites possibles sur L'Hermione", précise la coordinatrice.

Les sorties de deux heures en rade de Cherbourg à bord de quatre voiliers traditionnels normands (La Granvillaise, Charles-Marie, Neire-Maôve, Michel et Patrick) fonctionnent aussi très bien, selon l'office de tourisme.

Comment réserver ?

A l'occasion de cette escale, on s'attend à voir affluer 40.000 personnes à Cherbourg. Pour une meilleure organisation et le confort de tous, l'office de tourisme invite à réserver en amont, dès le 15 mars, pour visiter L'Hermione :