"Esclavage, mémoires normandes" : une exposition ouvre à Rouen, au Havre et à Honfleur

Le Havre, Rouen et Honfleur accueillent à partir de ce mercredi une grande exposition, en cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Un passé souvent occulté en Normandie : "on va pouvoir y voir l'ensemble des caractéristiques de la traite normande, c'est-à-dire le contexte qui a prévalu dans l'organisation de cette traite, pourquoi les négociants envoient les expéditions en Afrique, pourquoi on va chercher des captifs et où ils vont être réduits en esclavage", explique Guillaume Gaillard, le commissaire général de l'exposition, invité de France Bleu Normandie ce mercredi.

Cette exposition se démultiplie sur trois sites, le Havre, Rouen et Honfleur. "C'est la particularité de cette exposition, avec trois expositions complémentaires. L'objectif, c'est que chaque territoire montre ses particularités. On va avoir des explications sur quel a été le rôle de Rouen dans la traite, sur les questions financières et économiques. A Honfleur, on aura plutôt une présentation sur les caractéristiques maritimes, comment le voyage était préparé, quels étaient les navires et au Havre, un point sur l'ensemble des acteurs, qui ont participé à cette traite."

Cette exposition va durer dans le temps : au Havre, deux salles supplémentaires sur la mémoire de la traite atlantique, ouvertes au public lors de cette exposition, seront pérennisées. À Rouen, il y aura une salle consacrée à ce thème dans le nouveau Musée Beauvoisine.

Plusieurs associations comme le CRAN par exemple, le Conseil des associations noires de France demandent depuis plusieurs années à débaptiser des rues qui portent le nom d'esclavagistes, comme au Havre.

Pour Guillaume Gaillard, "débaptiser, c'est peut-être effacer de l'espace public, et ne plus se permettre d'expliquer l'histoire et toutes ses particularités. On a identifié plusieurs rues au Havre, comme la rue Jules Masurier, qui est intéressante dans la mesure où elle porte le nom d'un maire qui a participé à la traite et notamment à la traite illégale. A la fin de l'année, un dispositif sera mis en place avec un flash code qui permettra d'avoir une explication sur qui était Jules Masurier."

Cette exposition est à voir à l'hôtel Dubocage de Bléville au Havre (5 euros), au musée Eugène Boudin à Honfleur (huit euros) ou encore à Rouen au musée de la Corderie Vallois (quatre euros).

