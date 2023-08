Escolives-Sainte-Camille : l'église délabrée, la restauration du clocher attendue prochainement

C'est un clocher visible depuis la route départementale : celui de l'église Saint-Pierre, dans la commune d'Escolives-Sainte-Camille. Mais plus on s'approche, plus on constate les dégâts. "Les briques, vous voyez, là-haut, en-dessous du coq, ça s'effrite, ça tombe !" explique Jean, qui habite près de l'édifice.

Un clocher unique, selon Patrice Wahlen, historien et membre de l'association des Amis du clocher : "C'est une flèche creuse, dont les parois sont composées de briquettes horizontales, rouges, c'est la seule flèche en briques de toute la région," détaille-t-il.

Les briques du clocher de l'église Saint-Pierre tombent, à Escolives-Sainte-Camille. © Radio France - Pierre Pillet

Le maire de la commune, Philippe Vantheemsche, constate l'ampleur des dégâts : "Cela fait une dizaine d'anénes que ça s'est dégradé sérieusement." Il n'y a pas eu de travaux depuis 1960 dans cette église, selon l'élu. La restauration du clocher doit commencer prochainement : "On pense pouvoir attaquer les travaux courant décembre, pour une durée de huit mois, à peu près," estime-t-il.

40.000 euros espérés grâce à la Fondation du patrimoine

Rien que pour le clocher, il y en a pour "260.000 à 280.000 euros," selon le maire. D'après l'édile, la Drac, la Direction régionale aux affaires culturelles en Bourgogne - Franche-Comté, participe à hauteur de 108.000 euros ; 52.000 euros proviennent du département, 46.000 euros de la préfecture. La commune, pour sa part, va devoir emprunter environ 40.000 euros.

Une facture que Philippe Vantheemsche espère faire baisser grâce à une souscription lancée par la Fondation du patrimoine : 13.000 euros ont ainsi été récoltés pour le moment, sur un objectif de 40.000 euros.

Une fois la restauration du clocher terminée, la phase suivante des travaux concernera l'intérieur, endommagé à tel point que des filets de protection ont été installés, pour protéger fidèles et visiteurs des chutes de plâtre. Le coût total des travaux, internes et externes, est estimé à un million d'euros par le maire.

Dans l'église, des plaques de plâtre s'effondrent, et des filets de protection ont dû être installés pour protéger les fidèles et les visiteurs. © Radio France - Pierre Pillet

L'intérieur de l'église Saint-Pierre d'Escolives-Sainte-Camille. © Radio France - Pierre Pillet