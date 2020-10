VIDÉO - escrime : la toute première académie de sabre laser de Côte-d'Or ouvre à Longvic !

Une académie de sabre laser vient d'ouvrir à Longvic et ce n'est pas une blague ! D'ailleurs c'est une création de la section escrime de l'ALC Longvic ("l'Association Loisirs Culture" qui regroupe pas mal de disciplines sportives ou pas ndlr.) c'est dire le sérieux de la chose !

Premières séances après les vacances

Entre sport et loisir cette académie vous propose de suivre des cours avec un vrai sabre laser (ou presque). Les premières séances débuterons après les vacances de la Toussaint. Pour l'instant le club a reçu deux sabres, au moins quatre autres ont été commandés.

Une première en Côte-d'Or

Gilles Beaufils, maître d'arme du club et de l'académie de sabre laser, nous explique que cette académie, la première de Côte-d'Or, est née d'une forte attente. "C'est une discipline qui marche vraiment très bien depuis 2-3 ans et il y a une forte demande, y compris de la part des escrimeurs qui m'ont sollicité".

Gilles Beaufils © Radio France - Thomas Nougaillon

Une activité avant tout ludique

Et voilà comment l'idée a germée dans l'esprit de Gilles Beaufils. Le but n'est pas forcément de faire du sport mais de surtout prendre du plaisir en cette période trouble. "Malgré tout ce qui se passe, on reste positif, c'est pourquoi on a décidé de développer cette nouvelle activité très ludique. Cela doit nous permettre d'attirer de nouveaux adhérents et de s'amuser. Là actuellement nous sommes en phase de tests de ces équipements".

Des sabres fabriqués en France

Plusieurs académies de sabres laser existent un peu partout en France surtout à Paris et dans les grandes villes. Les sabres lasers sont fabriqués en France, bourrés de capteurs en tout genre, ils offrent des palettes de couleurs et de sons que l'on peut choisir sur des applications smartphones. Ils coûtent de 80 à 300 euros pièces, la lame de ces armes est réputée incassable... jusqu'à preuve du contraire !

