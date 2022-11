ESOPE, une épicerie solidaire pour les étudiants à Orléans

ESOPE : l'épicerie solidaire pour les étudiants ouvre ses portes ce mardi après-midi à Orléans, dans un ancien gymnase situé avenue de Montesquieu, tout près du campus de la Source - une structure associative, sur le modèle de ce qui existe déjà à Bourges et Clermont-Ferrand. Pour y accéder, les étudiants doivent d'abord remplir un dossier d'inscription, et l'inscription est validée si l'on ne dépasse pas un certain plafond de ressources (plafond sur lequel l'association préfère rester discrète).

ⓘ Publicité

La précarité étudiante, un des enseignements du Covid

Ce projet est directement né de la crise sanitaire du Covid, pendant laquelle l'association OSEM (Orléans soutient les étudiants du monde) avait organisé 12 opérations de distribution de produits alimentaires et d'hygiène : des collectes très fréquentées, avec de longues files d'attente et un record de 400 étudiants en janvier 2021 . "Cela a révélé au grand jour la précarité dans laquelle vivent certains étudiants, souligne Benoît Delmotte, le responsable d'Esope, et cela a confirmé le besoin de créer quelque chose de plus pérenne, d'où ce projet d'épicerie solidaire." 150 étudiants sont déjà inscrits pour l'ouverture, mais l'objectif est d'atteindre, à terme, 800 à 1 000 inscrits.

Les produits sont proposés à des prix inférieurs de 70 à 90% à ceux pratiqués en grande distribution © Radio France - François Guéroult

Dans la pratique, l'épicerie fonctionne grâce à un partenariat avec la Banque alimentaire, permettant d'afficher des prix inférieurs de 70 à 90% à ceux pratiqués dans la grande distribution. "Nous proposons aussi des fruits et légumes, ajoute Sonia Walter, la gérante de l'épicerie : on passe par Le potager de Marianne, qui récupère les invendus du marché de Rungis." Le souhait serait toutefois de trouver un accord avec la Chambre d'agriculture du Loiret pour être en circuits courts.

Un lieu d'échange et de lien social

ESOPE repose aussi sur un important réseau de bénévoles. Michel Chabanne, 79 ans est l'un d'entre eux. "Je suis ravi de m'engager pour des étudiants, témoigne-t-il, à la fois parce qu'ils font partie de ceux qui ont le plus souffert du Covid, et parce qu'ils représentent l'avenir. En plus, dans ce projet, tout était à construire, c'est un beau défi !" Le local devrait ainsi être bientôt équipé d'un "meuble froid négatif", sorte de chambre froide pour conserver des produits frais et du surgelé : une campagne de financement participatif avait été lancée pour réunir les 6 500 euros nécessaires, l'objectif vient d'être atteint !

Mais l'ambition de l'association est de faire en sorte que ce lieu soit aussi un lieu convivial et d'échange. "On pourra venir prendre un café, et on souhaite créer du lien social, résume Benoît Delmotte. Parmi les inscrits aujourd'hui, il y a une trentaine de nationalités différentes, on veut que ce soit un lieu de fraternité." Dès 2023, des conférences y seront aussi organisées pour des conseils culinaires, diététiques ou de gestion du budget. En attendant, l'épicerie est ouverte les après-midi du mardi au vendredi (14h30-18h30) et le samedi (10h30-16h30).