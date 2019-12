Espace M à Montparnasse : succès ou échec pour la Mayenne ?

Une enquête de fréquentation et de satisfaction vient d'être menée par le conseil départemental de la Mayenne à propos de l'Espace M, ouvert depuis janvier à Montparnasse dans Paris. Une opération qui devrait être renouvelée au nom de l'attractivité.

Fin juillet 2020, le bail de sous-location du 13e étage de la Tour Montparnasse de Paris, prendra fin pour le département de la Mayenne. La collectivité a en effet investi 250.000 euros sur vingt mois (depuis janvier 2019) dans cet Espace M, un lieu de promotion du département dans la capitale pour les entreprises et les associations notamment. Le conseil départemental de la Mayenne vient de réaliser une enquête sur l'efficacité de cet Espace M et sa fréquentation. 37 % des personnes sollicitées ont répondu également à un questionnaire.

Plus d'hommes que de femmes

Depuis son ouverture, le 23 janvier 2019, il y a eu 1.922 réservations pour 7.060 utilisateurs. Par ailleurs, 259 visiteurs sont montés au 13e étage par curiosité. Un tiers des utilisateurs sont d'ailleurs des utilisatrices et 67,6 % ont des hommes pour une moyenne d'âge, femmes et hommes confondus, comprise entre 45 et 54 ans.

Petites et grandes entreprises

Réunions, séminaires, journées de recrutement, l'Espace M s'adresse aussi aux entreprises de la Mayenne. Près de la moitié d'entre elles qui ont utilisé le 13e étage de la Tour Montparnasse ont moins de 20 salariés. 28,8 % emploient plus de 250 salariés d'après l'enquête du département.

"Je n'imagine pas arrêter une telle opération" déclare Olivier Richefou

Des doutes encore...

"On craint la folie des grandeurs" expliquait en 2018, le conseiller départemental d'opposition Guillaume Garot. Des critiques toujours d'actualité. Dans l'enquête, un certain nombre d'axes d'amélioration sont proposés : horaires d'ouverture plus larges, le samedi matin par exemple, la possibilité de réserver directement en ligne des salles, une meilleure isolation phonique des salles ou encore une meilleure connexion internet.

Daniel Lenoir, vice-président, dans le canton de Villaines-la-Juhel a toujours soutenu cet Espace M, dans le cadre de la stratégie d'attractivité de la Mayenne. Mais d'après lui le progrès majeur à faire : c'est la communication. En effet d'après l'enquête, 0,5 % des utilisateurs viennent du Mont des Avaloirs, idem pour le Bocage Mayennais dans le Nord-Ouest. 3,8 % d'entre eux viennent aussi du pays de Craon. Des disparités géographiques qu'il faut effacer d'après Daniel Lenoir. "Les entreprises ont des réseaux, mais celles des territoires périphériques n'ont pas forcément les mêmes. On a peut-être pas assez communiqué. Cela nous ramène aussi à la difficulté de rattacher ces territoires à celui de Laval, alors qu'il y a de l'activité aussi ailleurs" estime l'élu.

... mais l'Espace M devrait perdurer

N'en déplaise à ses détracteurs, l'Espace M pourrait prolonger l'aventure parisienne. Mais pas forcément dans la Tour Montparnasse, car le chantier de désamiantage est commencé. Il concernera le 13e étage dans les prochains mois. "Je n'imagine pas arrêter une telle opération" confie d'ailleurs Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne.

La collectivité prospecte ailleurs. Les bâtiments vides, appartenant à la SNCF, rue du Commandant René Mouchotte. Cette dernière borde la Gare Montparnasse. Une condition sine qua non pour le département de la Mayenne car dans l'enquête 86 % des utilisateurs qui y ont répondu expliquent que la proximité de Montparnasse avec l'Espace M est la raison qui les a motivés à l'utiliser.