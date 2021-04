Dans la nuit du jeudi au vendredi 9 avril 2021, le Madiba Camp a été vandalisé. Cet espace municipal, situé à Lattes (Hérault), a été aménagé pour les enfants il y a trois ans, avec des tipis, des tentes et une géode. Le maire de la commune, Cyril Meunier, est choqué.

"On ne peut pas détruire le paradis des enfants"

Le Madiba Camp, un espace situé sur la commune de Lattes (Hérault) et aménagé pour les enfants, a été vandalisé, dans la nuit du jeudi au vendredi 9 avril 2021. Les tentes, Les tipis, la géode à ciel ouvert, la cabane en forme de tonneau... Les infrastructures ont été dégradées.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ils ont détruit une partie de la maison-tonneau qui sert d'infirmerie, ils ont coupé au cutter l'ensemble des tipis, ils ont fait un feu au milieu... Ils ont tout détruit, décrit Cyril Meunier, maire de Lattes. Quand les enfants ont découvert ça, ils étaient choqués." Aménagé il y a trois ans à côté du centre de loisirs Nelson Mandela, cet espace accueille les enfants qui sont en centre aéré ou en camp de vacances, l'été. Ils peuvent y jouer la journée, profiter des grands tipis, dormir dans les tentes ou dans la géode, dans laquelle on peut observer les étoiles.

"Si on arrive à découvrir qui a a fait ça, je serai intraitable, indique Cyril Meunier. Et même si ce sont des mineurs, je demanderai des peines lourdes, car on ne peut pas détruire le paradis des enfants." Les dégâts sont estimés à 30.000 euros.