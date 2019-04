Espace Mayenne : l'entreprise chargée de réaliser la piste de l'anneau cycliste s'est désistée

Laval, France

Le chantier de construction d'Espace Mayenne a débuté l'été dernier. Il avance bien, mais un couac vient d'arriver. Le président du Département, Olivier Richefou, parle d'aléa de chantier. Et cela concerne précisément l'anneau cycliste qui doit être édifié juste à côté du bâtiment principal. Le Département a appris il y a quelques jours que l'entreprise qui devait effectuer la piste en béton jetait l'éponge. Il s'agit de l'entreprise Sols Loire Auvergne basée à Andrézieux-Bouthéon près de Saint-Etienne dans la Loire. Cette société a dénoncé le marché car elle ne se sentait pas en mesure de réaliser cette partie bien spécifique du chantier. Une négociation à l'amiable a eu lieu entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Ceci afin d'éviter un contentieux long et lourd pour les deux parties. La société va devoir s'acquitter d'une amende.

Un nouvel appel d'offre

Ce retrait signifie qu'il va falloir relancer un appel d'offres. Il pourrait être lancé dans les tout prochains jours avec une consultation qui va durer quatre mois. Les travaux de terrassement du futur anneau cycliste n'ont pas encore débuté mais les pelleteuses devraient entrer en action prochainement.

cela ne remet pas en cause la construction de l'anneau cycliste", Olivier Richefou

La livraison du vélodrome était prévue en septembre 2020. Elle pourrait prendre un peu de retard. Mais selon Olivier Richefou, ce contretemps ne remet aucunement en cause la construction de l'équipement réclamé depuis des années par les clubs cyclistes du département. Il faut environ un an pour construire un vélodrome. Le coût pour celui de Laval s'élève à environ trois millions d'euros.

Un problème de cahier des charges ?

Mais pourquoi l'entreprise qui avait été retenue après l'appel d'offres a-t-elle dénoncé le marché ? Selon des sources proches du dossier, il s'agirait d'un problème de rédaction du cahier des charges. Les élus ont la volonté de réaliser une copie du vélodrome de Limoges qui sert aujourd'hui de référence auprès de la Fédération française de cyclisme. Mais il semblerait que le cahier des charges pour l'anneau cycliste de Laval soit bien différent de celui de Limoges. Les entreprises chargées de la construction du vélodrome lavallois ont visité la piste de Limoges le 26 octobre 2018. Et c'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que l'entreprise chargée de réaliser le revêtement en béton s'est rendue compte de la complexité du chantier. Car selon un spécialiste de ce type de construction que France Bleu Mayenne a contacté, "construire un vélodrome est quelque chose de très complexe. Il y a de nombreux calculs d'ingénieurs à effectuer pour mesurer par exemple les angles de la piste dans les virages ou les vitesses maximales atteintes par les cyclistes, etc..." L'architecte d'Espace Mayenne va certainement devoir revoir sa copie sous peine de connaître de nouveaux contretemps.