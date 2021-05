Espace Mayenne : le champion du Monde François Pervis roule en avant-première sur le nouveau vélodrome

Ce samedi en fin d'après-midi, un vélo a roulé pour la première fois sur le vélodrome encore inachevé construit au pied d'Espace Mayenne à Laval.

Sur ce vélo, le plus grand pistard mayennais, François Pervis, multiple champion du monde et médaillé olympique. Une découverte improvisée, sous les yeux du patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Et France Bleu Mayenne y était !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le coureur licencié à Laval Cyclisme 53 et originaire de Villiers-Charlemagne était très ému après ces premiers tours de piste : "quel honneur d'être le tout premier à rouler sur une nouvelle piste. Une émotion très spéciale lorsque c'est sur un vélodrome construit sur ses terres d'origines."

"Nous avons enfin un vrai vélodrome digne de ce nom en Mayenne !" a lâché François Pervis.

François Pervis découvre la piste en béton du vélodrome de Laval. © Radio France - Gildas Menguy

Le futur vélodrome de Laval financé principalement par le Département de la Mayenne devrait être livré à la rentrée prochaine.