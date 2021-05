Espaces verts sans tabac à Nantes : les avis des fumeurs sont partagés

Depuis le samedi 29 mai, il est interdit de fumer dans 5 parcs de Nantes. Une démarche expérimentale d'"Espaces sans tabac", prise en concertation avec la Ligue contre le cancer. Il n'est donc plus possible de fumer dans ces lieux, que ce soit la cigarette classique, ou l'électronique.

Si ça peut nous empêcher de fumer et de gêner des personnes, pourquoi pas. Ça pourrait même nous donner envie d'arrêter.

Une bonne chose pour Quentin et Mathilde. Pour les deux fumeurs, ça permet de marquer un peu plus la chose. "Si ça peut éviter à des plus jeunes de fumer ou d'avoir la vue de fumeurs, ça peut être pas mal" explique la jeune femme. Florian, lui, trouve ça "débile" : "Ça ne m'empêchera pas de fumer, la rue est un espace pour tout le monde".

La Ligue contre le cancer veut "dénormaliser" la consommation de tabac

Pour la Ligue contre le cancer, qui a travaillé avec la mairie de Nantes sur ce projet, l'objectif est de "dénormaliser" le tabac, pour ne pas que les jeunes suivent cet exemple. "Si les enfants ne sont pas confrontés trop fréquemment à la cigarette, on peut espérer que la génération qui aura 20 ans en 2030 fumera moins" résume Marie-Christine Larrive, présidente du comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer.

Les 5 espaces où on ne peut plus fumer à Nantes :