L'Insee a publié son bilan démographique en Auvergne-Rhône-Alpes. L'espérance de vie diminue en 2020 "à cause de la crise sanitaire et de l'augmentation exceptionnelle du nombre de décès, notamment des personnes âgées", explique l'institut.

Espérance de vie : on vit plus longtemps dans la Drôme qu'en Ardèche

Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes et les Drômois ont une espérance de vie plus longue que les Ardéchois. Voilà les deux tendances que l'on peut retenir du dernier bilan démographique de l'Insee. La crise sanitaire et le vieillissement de la population ont entrainé une baisse de l'espérance de vie en 2020.

81,9 ans : espérance de vie moyenne en Drôme et en Ardèche

Pour la première fois, l'espérance de vie à la naissance a diminué en région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle des femmes plus particulièrement qui passe en-dessous de la moyenne nationale : 84,9 ans (contre 85,2 ans en France métropolitaine). L'espérance de vie baisse très légèrement en Drôme et en Ardèche, sauf pour les hommes ardéchois dont l'espérance de vie dégringole de 1,1 an en l'espace d'un an.

Espérance de vie à la naissance des femmes en Ardèche. - .

Espérance de vie à la naissance des femmes dans la Drôme. - .

Cela-dit, les disparités entre départements existent. Cette-fois plus particulièrement chez les hommes. Ainsi l'espérance de vie à la naissance des Drômois est de 79,7 ans contre 78,2 ans pour les Ardéchois. Chez les femmes, elle est de 84,5 ans en Ardèche (avant-dernier département de la région) et de 85,2 ans dans la Drôme (premier département ex-aecquo).

Espérance de vie à la naissance des hommes en Ardèche. - .

Espérance de vie à la naissance des hommes dans la Drôme. - .

Comment expliquer une espérance de vie plus importante dans la Drôme qu'en Ardèche ? D'abord le covid a eu un impact sur la mortalité dans nos départements conjuguée à l'effet papy boom. Le taux de décès est plus élevé côté ardéchois l'année dernière : environ 13 décès pour mille habitants contre 10,1 décès dans la Drôme. Mais au long terme, l'espérance de vie est globalement plus importante côté drômois, ce qui peut s'expliquer en partie par un accès plus facile à des structures de soins.

On divorce en moyenne après 14 ans de mariage

Le covid a eu des conséquences sur nos vies. La mortalité bat des records annuels depuis 1975 dans nos départements. Dans le même temps, il semble qu'il y ait une crise des naissances. L'Ardèche n'a jamais compté aussi peu de naissances depuis 45 ans, la Drôme dénombre 300 naissances en moins en une année.

Pourtant, la population augmente dans nos deux départements. C'est peut-être lié à l'effet confinement, beaucoup de citadins quittent les villes pour se mettre un peu plus au vert. La Drôme a le solde le plus élevé en Auvergne Rhone-Alpes entre les entrées et les départs : +0,6%. En Ardèche il est à 0,5%.

Ce n'est pas une surprise mais le nombre de mariages a chuté en 2020 avec un peu plus de deux mariages pour mille habitants en Drôme et en Ardèche et la crise sanitaire n'a pas profité aux couples. Le nombre de divorces augmente. En moyenne, les couples se séparent après 14 ans de mariage.