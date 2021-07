"On espère avoir un stade Vélodrome plein pour OM-Saint-Etienne" annonce Jacques Cardoze

Ce n'est plus une hypothèse c'est une réalité : les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent retourner au stade pour aller encourager leur équipe. Dès ce jeudi pour le match amical contre le Servette de Genève à Fos-sur-Mer, 5.000 spectateurs vont pouvoir assister à la rencontre. C'est une première et c'est un grand test pour l'OM explique Jacques Cardoze, directeur de la communication : "C'est un enjeu pour la France du foot, pour l'Olympique de Marseille pour la Région, c'est un match test parce qu'on va mettre en place pour la première fois ce pass sanitaire et on va le faire grandeur nature pour 5.000 personnes et progressivement la jauge va augmenter".

Le port du masque en revanche est, pour l'heure, obligatoire dans le stade même si le stade n'est pas plein. L'objectif du club est de pouvoir accueillir le plus de supporters possible au fil des matchs. Le 31 juillet pour le match de gala au Vélodrome contre Villarréal, la jauge va passer à 30.000 spectateurs.

Pour la 4e journée du championnat contre Saint-Etienne on espère un stade plein et de poursuivre sur cette lancée tout au long de la saison

"Arriver 2h30 avant le début du match"

Comme pour tous les lieux culturels, festivals, concerts mais aussi les restaurants, les trains, les cars et les avions le pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé comme annoncé par Emmanuel Macron ce lundi soir. Il est évident que l'opération prend du temps c'est pour cette raison que le club s'attache à bien informer les supporters qui vont se rendre au stade et Jacques Cardoze insiste : "Tout est prévu, on l'a intégré mais on sait que ça prend entre 20 et 40 secondes pour chaque personne. Donc le message que je veux faire passer c'est que les gens prennent l'habitude d'arriver 2 heures, 2 heures 30 avant le début du match pour que ça se passe bien, pour pouvoir passer toutes les étapes : se garer, se désaltérer, présenter son pass, son billet...etc..". Des contraintes évidentes mais l'essentiel c'est bien de pouvoir retourner au stade et réussir ce retour assure Jacques Cardoze.

Il faut que ça reste une fête, parce-que c'est une fête et c'est ça le football - Jacques Cardoze

Les clubs de supporters sont prioritaires pour réserver leurs places, ils ont été informés par le club. Si il reste des places ensuite les autres spectateurs pourront acheter leur billet. En revanche pour l'instant comme annoncé au mois de mai, la suspension de la campagne d'abonnement est maintenue pour la saison prochaine.