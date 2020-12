Esprit de Noël en Moselle : la fabrication des Spritz !

Si il y a bien une tradition qui résiste au temps et à la crise sanitaire, c'est celle des gâteaux de Noël. Chacun a sa recette, mais toutes ont en commun de venir du cœur. Elles se transmettent, mais surtout se partagent, parfois de générations en générations.

Une affaire de famille

De la fabrication à la dégustation, les gâteaux de Noel , c'est souvent une affaire de famille. À Montigny-lès-Metz, Christiane perpétue cette tradition transmise par sa maman , dont elle reproduit les gestes à l'aide de la même machine en fonte : " C'est un appareil qui a quasiment un demi-siècle. Mais il faut tourner la manivelle à la main, donc pour la pâtissière, c'est un peu physique ! Surtout quand on fait des Spritz toute l'après midi ... "

Je fais une série selon la recette de ma belle-mère et une selon la recette de ma maman - Christiane

Le petit secret de Christiane, c'est de ranger les Spritz dans une boîte en métal, afin d'en préserver toute la saveur jusqu'au soir de Noël : " Cela fait partie des préparatifs, avec toutes les odeurs qu'on a dans les cuisines à ce moment là ". D'après elle, ils sont même bien meilleurs plusieurs jours après leur fabrication.

Préparation des spritz de Noël, gateaux traditionnels lorrains. Metz, le 10 décembre 2020. © Radio France - Natacha Kadur

Le reportage de France Bleu Lorraine Nord Copier

Partage et convivialité

De l'autre côté du canal, sa voisine et amie Martine souscrit à la même activité en cette après-midi de décembre. Pour elle, c'est aussi bien plus qu'une simple affaire de gâteaux : " Ce que j'aime avec les Spritz c'est que généralement on ne les fait pas seuls : je les faisais avec ma maman, maintenant avec ma fille, avec ma petite-fille, avec des amis...Je ne me verrais pas passer une année sans faire de Spritz ! "

Pendant deux heures on arrête pas de causer, on refait le monde et c'est assez génial ! - Martine

L'activité est couronnée par une dégustation de Spritz autour d'un kafé klatsch, auquel se joint Patrick, le mari de Martine, qui apporte son aide "pour les manger ! "

Dégustation des spritz de Noël, gateaux traditionnels lorrains, autour d'un kafé klatsch. Metz, le 10 décembre 2020. © Radio France - Natacha Kadur

La recette de Spritz de Christiane

Ingrédients: 1 kilo de farine, 500g de sucre, 500g de beurre mou , 4 œufs entiers, 1 sachet de sucre vanillé, 1 sachet de levure, 400G de poudre de noix de coco ( ou poudre d'amande ou de noisettes), 1 prise de sel.

Fouetter le beurre pour le blanchir, ajouter le sucre, sucre vanillé. Ajouter les œufs, la farine et la levure et mélanger le tout. Rajouter la noix de coco. Pétrir et laisser reposer au frais 1 h environ . Pour donner la forme à la pâte, préparer une machine à hacher la viande équipée de douilles à Spritz . Préchauffer le four à 180° (chaleur tournante). Préparer les Spritz avec l’appareil, les déposer sur la plaque recouverte de papier cuisson (ou graisser la plaque tout simplement ) Cuisson environ 10 mn pour des gâteaux dorés . Les conserver dans une boîte en métal jusqu’aux fêtes.

10 minutes de cuisson pour les spritz de Noël, gateaux traditionnels lorrains. Metz, le 10 décembre 2020. © Radio France - Natacha Kadur