Esprit de Noël en Moselle : les secrets de la bière de Noël

Malgré la crise sanitaire, la magie de Noël persiste en Moselle. France Bleu Lorraine est notamment parti à la découverte de la bière de Noël et de ses secrets de fabrication. Rencontre avec le gérant et créateur de la brasserie bio et locale La Bière de Metz.

Jean-Simon Renaud, gérant et créateur de la brasserie La Bière de Metz

La bière de Noël, bière brassée spécialement pour les fêtes, est un passage obligé des festivités de fin d'année. Comment est-elle fabriquée, qu'est-ce qui fait sa particularité? Le gérant et créateur de la brasserie locale et bio "La Bière de Metz", à Jury, fait sa bière de Noël tous les ans depuis sa création en 2013. "Sa particularité, explique Jean-Simon Renaud, c'est que c'est une bière ambrée aux saveurs de Noël, c'est-à-dire avec des écorces d'orange, du citron et des épices de Noël."

Ecorces d'orange, citron, épices : on cherche à rappeler l'esprit de Noël

Le gérant de la brasserie ne veut pas cependant dévoiler tous les secrets de fabrication de sa bière de Noël : "On ne donne pas la proportion des ingrédients, c'est gardé secret mais ce qu'on cherche à faire, c'est rappeler l'esprit de Noël".

Les clients au rendez-vous

Jean-Simon Renaud le confirme : même cette année, les clients ont envie de se faire plaisir avec la bière de Noël : "Le mois de décembre reste un mois de la convivialité même si c'est davantage à distance cette année, et la bière reste un produit de convivialité, on l'ouvre pour la déguster et la partager".

La brasserie La Bière de Metz loue momentanément des cuves en Belgique, car son ancien local à Jury était devenu trop petit pour faire face à la demande, elle cherche à racheter une brasserie en Lorraine. Elle souhaite faire passer sa production de 50.000 à 60.000 litres par an.