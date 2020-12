Esprit de Noël en Moselle : un goûter magique chez "Tata" à Metz

La magie de Noël perdure en Moselle malgré la crise sanitaire. Et il est une tradition que cette Mosellane a maintenu coûte que coûte : le goûter de Noël. Isabelle Puhl est assistante maternelle à Metz depuis 10 ans et pour la 6e année consécutive, elle a organisé la semaine dernière un goûter de Noël avec les enfants dont elle a la garde et leurs parents.

Les cadeaux au pied du sapin illuminé dans le salon d'Isabelle © Radio France - Cécile Soulé

Quand les enfants ont été sages avec leur Tata

Le rendez-vous était donné dans sa maison toute décorée, avec des cadeaux au pied du sapin illuminé. Sur la table, des gâteaux, des boissons, des bonbons. "C'est toujours un grand plaisir pour moi de rassembler les enfants et leurs parents, pour partager un goûter avant Noël, quand les enfants ont été sages avec leur Tata", explique l'assistante maternelle.

La magie de Noël est toujours là

Mais elle reconnait avoir hésité à organiser son traditionnel goûter cette année : "On s'est décidé il y a seulement 15 jours mais avec l'accord des parents, on a décidé de le faire car il fallait préserver la magie de Noël et cette magie, elle est toujours là". Et pour respecter les gestes barrières, du gel hydroalcoolique est à portée de main, il y a des pinces pour se servir et chaque adulte reste à distance.

Des yeux qui brillent à l'ouverture des cadeaux

Isabelle Puhl avoue avoir les yeux qui brillent quand elle voit Antonin, Samuel, Noémie, Chloé ou Aimé ouvrir leurs cadeaux: "J'adore, c'est le moment que je préfère". Elle reçoit aussi des cadeaux des parents, pour la remercier de son investissement auprès des enfants mais aussi parce qu'elle fête son anniversaire en décembre. Joyeux Noël et Joyeux anniversaire Isabelle!