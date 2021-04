Essentiel - non essentiel... les Nîmois ont du mal à comprendre

Difficile parfois de s'y reconnaître entre les commerces "essentiels" et les autres, les "non-essentiels". Depuis plusieurs mois, le gérant de la librairie de BD "La Bulle" rue Régale à Nîmes, affiche un tableau devant son magasin : "Je pense donc je suis essentiel". Et l'homme s'inquiète du contexte : "Tout le monde est essentiel. Et là, avec ce virus, on a découvert qu'on pouvait être trié. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Ça peut commencer à devenir inquiétant. Effrayant, pas encore, on a des aides, on continue à pouvoir exister comme commerçant, mais socialement ça commence à être compliqué." Et il insiste : "Tout le monde est essentiel. Boulanger, esthéticienne, curé... bref, tout le monde devrait pouvoir à continuer à exister pour ce qu'il est."

Fabrice, le gérant de la librairie de BD "La Bulle", rue Régale, à Nîmes Copier

De l'autre côté de la ville, de nombreuses clientes attendent devant la porte encore fermée de l'institut de beauté "Body Minute", rue Crémieux. De nombreuses femmes patientent. Elles tentent d'obtenir un créneau pour un soin avant ce samedi 3 avril 2021 au soir, avant 19 heures. Alors cet institut fermera ses portes pour quatre semaines d'affilée. Soulagée, Rosie vient d'obtenir ce rendez-vous, mais elle a du mal à comprendre : "Je pense qu'il pense pas comme nous le gouvernement. Il manque de femmes, et les choix ne pensent pas forcément aux femmes. C'est un truc d'hygiène de vie, comme le coiffeur en fait. Aussi je ne comprends pas pourquoi la fermeture de l'un tandis que l'autre reste ouvert".