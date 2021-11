"Essentiel pour mener ce combat" : un comité de lutte contre les violences faites aux femmes dans l'Indre

C'est un nouveau jalon posé dans la lutte contre le fléau des violences conjugales. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et associations ne forment plus qu'une seule entité avec la création d'un comité départemental.

La première réunion de ce comité départemental de lutte contre les violences faites aux femmes s'est tenue mercredi 10 octobre. L'ensemble des acteurs vont se réunir une fois par an pour faire le point sur les objectifs affichés et les points à améliorer dans la protection des victimes. Et chaque trimestre, des groupes de travail seront constitués pour évoquer des thématiques spécifiques. Services de l'Etat, associations, bailleurs sociaux, établissements de santé, élus locaux : beaucoup de monde rassemblé autour de la table.

"On travaillait ensemble mais là il y a une vraie structuration de notre travail", se félicite Sylvie Berthault, directrice du Pôle social chez Solidarité Accueil. L'association est très impliquée sur le sujet. Un foyer d'hébergement d'urgence a ouvert à Châteauroux depuis juillet 2020. "L'objectif est de pouvoir mobiliser la santé, la justice, le social et médico-social. Il faut participer ensemble à ce combat qui risque d'être encore long", ajoute-elle, invitée de France Bleu Berry ce jeudi.

Cela permet de fédérer et de coordonner tous les acteurs et les financeurs