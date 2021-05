"On est à fond" : les restaurants et bars dans la dernière ligne droite avant la réouverture

Après plus de six mois de fermeture à cause du Covid-19, les restaurants vont enfin accueillir des clients. Il y a beaucoup de travail, et d'enthousiasme, dans la dernière ligne droite.

C'est l'effervescence place des Clercs à Valence lundi 17 mai, à deux jours de la réouverture des terrasses, fermées depuis plus de six mois à cause du coronavirus. Partout, les tables et chaises sont de sortie, dépoussiérées à coups de jets d'eau ou d'éponges. "On est à fond, raconte Aurélie, cheffe de salle à l'Étage. On met tout en place pour être prêts : balai, aspirateur, serpillière, on frotte les joins, on nettoie les verres, et puis on prépare la terrasse."

Le tout en respectant le protocole sanitaire décidé par le gouvernement : six clients maximum par table et une jauge de 50%. "On a mis des tables de six, pas plus, pour être sûr de respecter la règle. Et puis on va condamner la moitié de notre terrasse", ajoute Aurélie. Sur de nombreuses terrasses, les employés ont même sorti le mètre, outil indispensable pour s'assurer des bonnes distances. À l'intérieur aussi, on s'active à l'approche de la réouverture. Les cuisines commencent déjà à tourner. "On se prépare. On repart de zéro, donc il faut tout reprendre. Du coup, on avance toutes les préparations qu'on peut avant mercredi", se réjouit Pierrick, chef du restaurant La Cuisine, place des Clercs.

Beaucoup d'enthousiasme

"On est tellement content de reprendre, s'exclame Aurélie. 6 mois et demi c'était très long, surtout en période d'hiver. Ce qui m'a le plus manqué c'est le contact avec les clients, et l'ambiance avec les équipes." Comme cette cheffe de salle, les employés et patrons sont heureux de retrouver enfin leur travail. "C'est vrai qu'on a hâte de pouvoir enfin remplir des assiettes et faire ce qui est le plus beau dans notre métier, s’enthousiasme Kévin, patron du restaurant Ici et là, place Latour Maubourg, à Valence, qui fait de la vente à emporter depuis des mois. On a hâte d'envoyer des assiettes en salle, de faire des dressages, et de la cuisson minute."

Cet enthousiasme généralisé est tout de même tempéré par les conditions de la réouverture. L'intérieur reste pour l'instant fermé, et surtout le couvre-feu sera toujours bien là, repoussé à 21 heures. De quoi réduire nettement les chiffres d'affaires.