"On est appelé depuis le début de l'été" : la fatigue des pompiers face au feu en forêt de Brocéliande

Bientôt deux mois que les pompiers bretons interviennent sur différents feux de végétation dans la région et ailleurs en France. Malgré leur fatigue, les pompiers continuent d'intervenir notamment sur l'incendie en forêt de Brocéliande, sur la commune de Campénéac (Morbihan) depuis vendredi 12 août.

Au centre de ravitaillement, une équipe prend des forces avant de retourner face aux flammes. Ces trois sapeurs pompiers et l'unique pompier professionnel boivent un café. Pour Loïck, sapeur pompier et conducteur laitier, la fatigue se fait sentir. "Je ne compte plus de nombre d'interventions sur lesquelles je suis intervenu. Ce n'est pas toujours facile mais on fait comme on peut. On laisse certaines choses de côté comme les moments en famille. J'ai manqué les un an de ma petite fille". Immédiatement, les yeux de ce grand-père se chargent de larmes.

Guillaume, formateur en secourisme et sapeur pompier, a été déclenché alors qu'il était au restaurant avec ses parents. "Le plat est arrivé au moment où j'ai été bippé. Donc je n'ai pas mangé et je n'ai pas revu mes parents, ils repartaient de leurs vacances ici."

Anne-Sophie est auxiliaire de puériculture en centre de l'enfance en accueil d'urgence. Cette mère de quatre enfants est également sapeur pompier depuis une vingtaine d'années. Elle ne se dit pas fatiguée car elle "a pris quelques jours de vacances". Elle éprouve un autre sentiment. "Le feu ne vient pas forcément tout seul, donc je ressens une colère contre éventuellement une personne qui a eu un comportement à risque ou l'a fait intentionnellement". Ce samedi 13 août, l'enquête de gendarmerie se poursuit : aucune piste n'est écartée, aucune n'est privilégiée pour expliquer le départ de feu en forêt de Brocéliande.

Ces pompiers l'assurent, la soutien de la population les touchent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des professionnels de santé à l'écoute des pompiers

Les pompiers peuvent partager leur sentiment aux médecins et infirmiers du service de santé et de secours médical présent près du gymnase de Campénéac. La médecin chef des sapeurs pompiers du Morbihan Valérie Seyssiecq constate une grande fatigue de la part des pompiers. "Là ça brûle tellement partout en France que la sollicitation commence à être trop forte. La fatigue arrive. On a eu des coups de chaleur énorme. On a un camion feu de forêt qui a été pris dans les flammes et certains pompiers se sont vus mourir. Donc on les a pris en charge psychologiquement. Quand on est sapeur pompier ce n'est pas une faiblesse de dire qu'on a eu peur à cet instant là."

La médecin chef des sapeurs pompiers du Morbihan Valérie Seyssiecq Copier

Les incendies en forêt sont des interventions singulières avec des contraintes propres selon la médecin chef des sapeurs pompiers du Morbihan Valérie Seyssiecq. "Nous sommes en canicule. Vous imaginez intervenir sous 40 degrés avec les équipements de protection et l'effet calorifique de l'incendie. Ce sont des gens qui vont avoir une consommation physique importante. Nous sommes vigilants sur les états de fatigue des pompiers." Le soutien de ces professionnels de santé est à destination des pompiers mais aussi des gendarmes et des agriculteurs, bref à toutes les personnes qui ont été près des flammes.