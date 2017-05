"On est atterré" : une association mayennaise LGBT juge sévèrement le canular de Cyril Hanouna

La GOM'53, qui accompagne les personnes homosexuelles en Mayenne, estime que le gag de l'animateur est homophobe.

C'est un passage de l'émission "Touche Pas à Mon Poste" sur la chaîne C8 qui suscite depuis plusieurs jours la polémique. Dans cette séquence, Cyril Hanouna se fait passer pour un bisexuel dans une petite annonce - "Jean-José, très sportif et super bien monté (...) J'aime quand on m'insulte!" -, puis a répondu en direct aux hommes qui le contactaient, suscitant l'hilarité du public. Des associations ont condamné le canular de l'animateur.

Des milliers de plaintes de téléspectateurs

Le vice-président de la GOM'53, Philippe Bézier, est consterné : "on ne peut qu'inviter à ne pas regarder. C'est d'une tristesse parce que le taux de suicide chez les jeunes homos est bien plus important que dans le reste de la population. Le fait de se moquer c'est une invitation à faire de même car on va multiplier le mal-être, les causes de suicide. Et nous, association, c'est ensuite de recueillir les conséquences de cette haine en quelque sorte. Je ne sais pas si mr. Hanouna est homophobe mais ce qu'il a fait génère de l'homophobie. Et on a un énorme travail à faire à ce sujet, ça peut être comparer à du harcèlement. On a un jeune de 14 ans qui s'est suicidé en Mayenne parce qu'il a été la victime de haine, de harcèlement".

Hier, en fin de journée, le CSA, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, avait déjà reçu plus de 20.000 plaintes de téléspectateurs. Un chiffre sans précèdent ! On a également appris que plusieurs grandes marques suspendaient leurs campagnes de publicité dans l'émission "Touche Pas à Mon Poste".