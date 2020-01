"On est attristé de voir tout un pays qui s'effondre" : témoignage d'une tourangelle en voyage en Australie

Indre-et-Loire, France

Le chaos est toujours à l'oeuvre en Australie. Le pays continue de brûler. Le week-end dernier a d'ailleurs été l'un des pires depuis le début de ces incendies meurtriers. Depuis quatre mois maintenant, 24 personnes en sont mortes, plus de 1500 maisons et près de 8 millions d'hectares sont partis en fumée, soit quasiment l'équivalent de toute l'île d'Irlande. Preuve que le pire est peut-être à venir comme le disent certains responsables sur place, 3000 réservistes de l'armée ont été appelés en renfort ce lundi dans les zones ravagées par les feux de forêts, principalement dans le sud-est du pays.

"Sur des kilomètres et des kilomètres, on a pas vu de kangourous alors que d'habitude, on en voit tout le temps" - Sarah, une tourangelle en Australie

Sarah Duperray a pu se rendre compte des ravages que provoquaient ces incendies sur les paysages, les animaux, les Australiens de manière générale. Cette tourangelle originaire de Savigné-sur-Lathan vit sur place depuis neuf mois avec une amie, tourangelle elle aussi. Parties depuis plus d'un mois pour un long road trip sur toute la côte est du pays, elles ont pu toucher du doigt la triste réalité du moment en Australie, même si elles-mêmes n'ont jamais été en danger. "On s'est retrouvées un peu coincées quand on a voulu descendre dans le Sud. On a fait deux bonnes heures de route, et à ce moment là, on a vu que c'était impossible, car les routes étaient fermées et le feu arrivait. On ne pouvait pas passer du tout. _Les parcs nationaux étaient bloqués, fermés. Il y avait des feux un peu partout qui commençaient vraiment à grossir_. On a vu pas mal de forêts vraiment noires, pas de feux en soi mais tous les arbres noirs, cramés. Sur des kilomètres et des kilomètres, on a pas vu de kangourous alors que d'habitude, on en voit tout le temps".

Elles qui ont été hébergées dans des familles australiennes ont pris des nouvelles d'elles depuis que la situation s'est nettement aggravée sur place. "On leur a demandé si tout allait bien, car eux étaient dans le Sud. Ils sont en sécurité, mais ils le vivent assez mal parce que c'est leur pays. Nous aussi ça nous attriste de voir tout un pays qui s'effondre comme ça. _On est venues là pour découvrir ce pays, pour voir tout ce qui est cette nature, cette faune sauvage, mais quand on voit ces feux qui ont déjà fait disparaître plus de 400 millions d'animaux, ça nous attriste_".

Sarah et son amie sont actuellement à Brisbane. L'objectif pour elles c'est d'atteindre Cairns, au nord-est de l'Australie, et d'y travailler pour pouvoir prolonger d'un an leur Working Hollyday Visa qui expire en avril prochain.