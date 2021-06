Des syndicats ont appelé les fonctionnaires à manifester ce mardi 15 juin. À Besançon, une soixantaine de personnes a répondu à l'appel national pour dénoncer ses conditions de travail et réclamer une revalorisation des salaires.

"On est au bord d'un drame" : à Besançon, la fonction publique dénonce ses conditions de travail

Devant la préfecture du Doubs, une soixantaine de personnes s'est réunie pour répondre à la mobilisation nationale initiée par des syndicats. Parmi elles, David, délégué syndical CGT de l'association Hygiène sociale de Franche-Comté qui accueille des adultes handicapés : "On est au bord d'un drame quotidien", répète-t-il.

Créer des postes

"On fait face à des situations de violences qui sont ingérables. Des collègues retournent chez eux avec des bras cassés. Ils ont la boule au ventre de retourner au boulot", assure-t-il. Pour David, il existe une solution à ce problème : la création de postes.

On n'arrive pas à embaucher car le métier n'attire plus - Amélie Lapprand, SNUipp-FSU

Même son de cloche du côté d'Amélie Lapprand, enseignante dans le primaire à Besançon et co-secrétaire académique du SNUipp-FSU dans le Doubs. "Indéniablement", répond-t-elle. "On va arrêter de faire croire que des moyens ne sont pas la solution à un service public de qualité."

Les syndicats de la fonction publique ont appelé à une mobilisation nationale. © Radio France - Selma Riche

L'enseignante met en avant la crise sanitaire qui a décuplé les difficultés auxquelles elle était déjà confrontée. "On n'a jamais autant embauché d'enseignants contractuels que cette année parce qu'on a eu un gros besoin de remplaçants. Mais on n'arrivait même pas à les embaucher car le métier n'est plus attractif."

Pour embaucher, Amélie Lapprand a elle aussi la solution : "il faut revaloriser les salaires".