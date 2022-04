Présidentielle 2022 : Armand, ancien militaire, veut un président posé et respectable

Armand, Lieutenant-colonel à la retraite, a 88 ans. Il vit à Sauvagnon. Sa passion dans la vie dit-il, c'était de voler. Il a d'abord été parachutiste puis pilote d'avions et d'hélicoptères. Armand est aussi un pied-noir. Ses parents vivaient à Bône avant de devoir quitter l'Algérie "avec une petite valise et quatre mouchoirs" à l'indépendance. Lui même a passé 20 ans en Algérie. Il était déjà engagé dans l'armée au moment de la guerre. "J'avais des amis algériens. Je n'ai jamais eu d'animosité par rapport aux gens qui étaient en face. Je me battais en l'air sur des appareils qui n'étaient pas armés donc j'ai évacué autant de français que d'algériens. Pour moi, comme pour d'autres, ça été un épisode épouvantable."

Sans cette guerre, Armand aurait certainement été pilote dans le civil. Ses missions préférées ont d'ailleurs toujours été des missions de secours. "Nous avons sauvé énormément de gens en montagne. Lors des inondations à Auch (juillet 1977), nous sommes allés de nuit chercher les gens sur les toits de leur maison. Peut-être qu'ils n'aimaient pas trop les militaires mais ils étaient bien contents de nous trouver (sourire)."

Armand, au fil des années a passé tous les grades au sein de l'armée. Il a piloté des dizaine d'appareils. Avec le Puma, il explique avoir côtoyé plusieurs hautes personnalités politiques : ministres, premiers ministres et présidents de la République dans un cadre officiel mais pas toujours à l'époque. "Monsieur Mitterrand, par exemple. Il y avait Roger Hanin, c'était quand même un pied-noir. J'ai eu l'occasion de le transporter souvent. Le président arrivait à Mont de Marsan. Nous le prenions avec nos hélicos. Nous l'emmenions à Latche ( lieux de vacances de l'ancien président de la République, François Mitterrand dans les Landes) mais parfois de Latche, nous partions ailleurs, à Jarnac (ville natale de François Mitterrand) ou dans différents endroits."

Il y a sans doute un peu de nostalgie de cette époque là, quand Armand parle des hommes politiques d'avant. "Il y a cinquante ans, on voyait quand même des hommes d'Etat qui avaient une autre carrure. Aujourd'hui, je constate que de n'importe quel bord, c'est l'invective. Personnellement, je ne voterai pas pour quelqu'un qui invective. Je voterai pour quelqu'un de posé, qui explique, quelqu'un qui est calme. Mais enfin, ça va être quand même le président de la République ! S'il veut être respecté, qu'il ait au moins une attitude respectable."

Parce qu'il a eu durant tout sa carrière un devoir de réserve et parce qu'il hésite beaucoup, Armand ne veut pas prononcer un nom de candidat plus qu'un autre. En allant voter le 10 avril, parce que "c'est un devoir", il aura à l'esprit "l'intérêt du pays". Il n'oublie pas non plus que le président élu sera le chef des armées. "Il a à sa disposition des armes qui sont épouvantables. Si on tombe sur un gars qui n'a pas peur d'aller au delà de ce qu'il ne faut pas faire...."