"On est au taquet", dans les bars et restaurants de Mayenne, des serveuses et des serveurs heureux

Il y a une semaine, mercredi 19 mai, un vent de liberté soufflait sur le pays, avec la réouverture des terrasses des bars et des restaurants. Une grosse affluence dès le premier jour. Depuis, les clients sont toujours aussi nombreux à en profiter, pour un déjeuner ou prendre un verre entre amis.

Les serveuses et serveurs enchaînent les services et les commandes. Ni usés, ni fatigués, ces employés de bars, après une semaine d'intense activité, la période est même exaltante, "on reprend pour de vrai, c'est cool, une bonne dose de café avant de démarrer et ce n'est que du bonheur" explique Justine la serveuse du café Le Rendez-Vous, juste à côté du parc du Château. Du matin au soir, elle prend les commandes, les prépare, nettoie, désinfecte les tables, les toilettes, le boulot ne manque pas vu les contraintes : "on rattrape le repos qu'on a eu pendant sept mois. Et la fatigue on oublie surtout quand on est dans le jus. On est à fond, au taquet tellement ça fait du bien de travailler".

En terrasse à la brasserie Le Conti à Mayenne avec un patron et des serveurs heureux Copier

Pas très loin de là, Sylvie, elle, en redemande. Déjà gérante et serveuse dans un bar à ambiance et bientôt gérante et serveuse dans un pub du centre-ville, une santé de fer : "on pourrait travailler encore plus longtemps ce serait top. On a une grosse patate et on est si heureux de retravailler que ça ne me pose aucun problème".

De temps en temps, c'est vrai, ces deux serveuses jouent un peu aux gendarmes mais reconnaissent que leurs clients, dans l'ensemble, sont très respectueux des règles sanitaires car tout le monde a envie d'en finir avec cette épidémie.