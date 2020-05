Est-ce que tu viens pour les vacances ? Les Bretons se tourneront-ils encore plus vers leurs campings cet été?

Les Bretons aiment tellement leur Bretagne que, souvent, il y restent même l'été.

En 2017, selon les derniers chiffres publiés sur le site internet du comité régional du tourisme, la majorité des touristes venaient de France (83 %). Et la majorité d'entre eux venaient du Nord-Ouest du pays (37 %). "80 % de la population accueillie dans nos établissement est française. Plus de la moitié vient de Bretagne ou du Grand ouest", précise Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale des professionnels de l'hôtellerie de plein air, et gérant du camping "la plage de Tréguer", à Plonévez-Porzay en baie de Douarnenez (Finistère).

Après les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, ou du secrétaire d'état au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, appelant les Français à renoncer à des projets de vacances lointaines, le professionnel s'attend-t-il à voir cet intérêt se renforcer ?

Nicolas Dayot : "La clientèle française, plus que l'étrangère, privilégie les espaces littoraux. On peut imaginer que la Bretagne, du fait de la territorialisation des déplacements, sera privilégiée"

Le secteur de l’hôtellerie de plein air attend désormais le conseil interministériel du tourisme du 14 mai prochain, durant lequel le premier ministre devrait présenter le protocole sanitaire nécessaire pour la réouverture des campings.