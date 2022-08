Comment faire pour trouver son logement étudiant à Toulouse ?

La rentrée approche à grands pas et avec elle la crainte pour certains étudiants de ne pas avoir trouvé de logement. Est-ce encore le bon moment ? Et est-ce facile de se loger à Toulouse, première ville étudiante de France ?

Comme si le stress de la rentrée ne suffisait pas, pour certains étudiants il faut trouver un logement et bien souvent selon des critères de lieu et de budget. À 22 ans, Axelle entre en troisième année de journalisme à l'ISCPA de Blagnac et habite chez ses parents à Fleurance dans le Gers, à 1h15 de son école. Elle recherche donc un studio aux alentours de Blagnac depuis le mois de juillet avec un budget de 500€ par mois. L'étudiante use de différentes techniques pour trouver un logement qui entre dans ses critères.

Regarder les offres chaque jour

Tous les jours, elle regarde les nouvelles offres sur le site de petites annonces Le Bon Coin, elle poste également des annonces sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur des groupes comme "Etudiants Toulouse" ou "Tu es de Blagnac si...".

"Chaque jour je me dégage du temps pour faire mes recherches. Le plus difficile c'est de trouver en accord avec son budget. Pourtant, je ne suis pas difficile, je prends ce qu'il y a !" — Axelle, étudiante en journalisme

La piste des agences immobilières

Les agences immobilières peuvent aussi être un bon moyen de trouver son logement, mais des frais de dossier sont appliqués à hauteur de 13€ maximum par mètre carré. Il faut donc compter environ 250€ pour un studio de 20 mètres carrés, ce qui n'est pas à la portée de tous.

Et plus la rentrée approche, plus l'angoisse de ne pas trouver peut se faire ressentir. Pourtant, Emmanuelle Lassalle-Michel, gérante du cabinet Cigec à Toulouse, se veut rassurante. Elle affirme qu’il y en a encore pour tout le monde et donne quelques conseils aux étudiants pour leurs recherches "Il ne faut pas être trop exigeant sur ses critères et choisir ses priorités. Soit la proximité du métro ou de la fac mais le meublé, le balcon et le parking !", précise la conseillère.

Le CROUS, service public de la vie étudiante, propose aussi des logements, en priorité aux étudiants boursiers. Les demandes doivent être formulées entre le mois de mai et le mois de juillet mais des désistements peuvent encore avoir lieu jusqu’à fin août.

L’Union nationale des étudiants de France (Unef) demande une revalorisation du montant des APL (Aides personnalisées au logement) et un plafonnement des loyers, en hausse de 1,37% au niveau national.