Le Salon international du dessin de presse et de la caricature a ouvert ses portes ce week-end. Dans les allées, un sujet anime toutes les conversations. Visiteurs et les dessinateurs sont unanimes : la maison européenne du dessin de presse doit être créée à Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne.

"On est chez nous ici, on ne veut pas de Paris", dessinateurs et visiteurs du Salon de Saint-Just mobilisés

Prise de parole au micro, croquis et caricature pour la candidature de Saint-Just-le-Martel : mobilisation générale depuis l'ouverture du Salon internationale du dessin de presse et de la caricature. Visiteurs du salon et les dessinateurs ne voient la future maison européenne du dessin de presse dans aucune autre ville que Saint-Just.

Visiteurs et dessinateurs se mobilisent. © Radio France - TV

"Saint Just, c'est Saint-Just !", explique Aquilino. Cet habitant de Saint-Just-le-Martel a été simple visiteur mais aussi bénévole au Salon durant une trentaine d'années. "Le salon a 40 ans. Aujourd'hui, il y a un lien entre nous et les dessinateurs du monde entier. Ils viennent dormir chez nous, on ne peut pas briser ce lien."

L'incompréhension des dessinateurs

Les dessinateurs sont eux aussi mobilisés. Aucun ne souhaite voir cette maison créée à Paris. Jean-Michel Delambre est un dessinateur du Canard Enchaîné : "On ne veut pas que Paris, nous impose un autre lieu que celui où l'on se sent bien. On nous parle de décentralisation tout le temps, il faut le faire."

"Depuis 40 ans, les bénévoles travaillent pour nous", rappelle Dominique Lemarié, dessinatrice franco-américaine pour la presse judiciaire pendant 40 ans. "Ils se sont retroussés les manches sans cesse dans l'intérêt de la liberté de la presse. Ici, nous sommes libres. Je ne suis pas persuadée que dans un musée parisien on retrouve cette liberté." Une pétition en ligne sera créée par les dessinateurs pour donner la parole à "tout le monde".

Les premiers prix du Salon

Patrick Chappatte est récompensé du prix de l'humour vache. © Radio France - Thomas Vinclair

Ce week-end, les premiers prix ont été décernés. Le Suisse Patrick Chappatte, ancien dessinateur au New York Times, a reçu le Grand Prix de l'humour vache. L'Alsacien Patrick Hamm gagne la plume de l'humour. Patrick Bonjour s'est vu décerner le Prix crayons de porcelaine "Albums".