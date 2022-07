"On est dans les starting blocks" : les bals des pompiers sont de retour en Dordogne

On attend du monde les 13 et 14 juillet au soir pour les traditionnels bals des pompiers en Dordogne. Ils reviennent après deux ans d'absence.

On attend 15.000 personnes à Terrasson. Il y aura certainement beaucoup de monde à Périgueux aussi, les deux soirs, mercredi 13 et jeudi 14 juillet. Les bals des pompiers font enfin leur retour cette année, ils avaient dû être annulés deux fois de suite à cause du Covid.

Des bals à Périgueux, Terrasson, Mussidan

Plusieurs bals sont organisés en Dordogne, en voici une liste non-exhaustive.

A Périgueux deux bals sont organisés les 13 et 14 juillet à la caserne boulevard Lakanal

A Mussidan le bal aura lieu le 13 juillet

Au Bugue, un bal est organisé le 13 juillet place de l'hôtel de ville

A Terrasson deux bals sont organisés les 13 et 14 juillet

A Nontron les pompiers organisent une journée portes ouvertes le 14 juillet après-midi avant le traditionnel bal

A Montpon l'amicale des sapeurs pompiers organise un marché gourmand avant le bal du 14 juillet

A Bergerac le bal aura lieu à la caserne le 14 juillet à partir de 19h

A Monpazier les pompiers organisent un bal le 14 juillet à partir de 19h sur la place centrale

A Piégut-pluviers il n'y aura pas de traditionnel bal mais une soirée sardinade sur inscription le 13 juillet à 19h

A Abjat-sur-Bandiat un bal est organisé le 13 juillet avec un repas sur inscription

"Tous les pompiers attendent"

Les pompiers ont été privés de bal pendant deux ans, ils espèrent donc attirer du monde cette année. "C'est tristounet, on n'a pas fait la fête, nos familles ne sont pas venues", indique Julien, sapeur-pompier à Terrasson. Là, deux bals sont organisés le 13 et le 14 juillet, et on attend 15.000 personnes sur les deux soirs. "Tous les pompiers attendent ! On est dans les starting blocks, on est en train de gérer les friteuses, les machines à pression. C'est un bel esprit d'équipe, une belle cohésion, et ça attire les jolies filles. Le mythe des pompiers !", sourit-il.