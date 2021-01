"On est dans une situation qui devient inextricable" : L'angoisse du monde de la culture dans le Poitou

Pas de lever de rideau pour les salles de spectacles ni de nouvelle séance de cinéma en France avant au moins le 20 janvier. Nouvelle déception pour le monde de la culture. Dans le Poitou, cela fait plusieurs mois que les programmateurs de salles de spectacles préparaient cette saison 2020-2021 et en ce début d'année, ils espéraient relancer les concerts et autres événements.

A Saint Benoît, la salle de la Hune avait trois spectacles de prévus en janvier. Ils se préparent donc à les annuler explique le vice président de l'association Ohé qui gère la programmation de la salle de la Hune, Thierry Barbault. "On a déjà dépassé le stade de la déception, le stade de la colère également. On est dans une situation qui devient inextricable. On a trois paramètres à gérer : le paramètre logistique, le paramètre ressources humaines, le paramètre financier et sur les trois on est en difficulté voire très loin dans le tunnel."

La salle de la Hune à Saint Benoit dans la Vienne - Sébastien Laval

Pas de retour à la normale espérée avant le printemps

Sur les 15 spectacles de la saison 2020-2021, un grand nombre a dû être annulé. Trois spectacles étaient prévus en janvier, l'humoriste Kyan Kohandi, le mentaliste Fabien Olicard et les humoristes les Goguettes. Des représentations annulées, les clients seront remboursés. "On va essayer de reprogrammer mais pour cela il faut avoir des dates, il faut avoir une salle, il faut avoir des disponibilités de la production donc ça devient très difficile", se désole Thierry Barbault.

C'est un gouffre financier qui petit à petit se creuse encore un peu plus - Thierry Barbault

L'association n'espère pas reprendre une programmation "normale" avant fin mars début avril, "on croise les doigts" espèrent les bénévoles. "On va essayer d'intégrer ces spectacles annulés mais à chaque fois, il faut compter avec la distanciation dans les salles donc c'est 30% de capacité d'accueil en moins et c'est un gouffre financier qui petit à petit se creuse encore un peu plus", raconte le vice-président de l'association Ohé.

L'association en danger

Les pertes sont énormes pour eux. "On fonctionne à 90% en autonomie donc si on a pas le volume de spectateurs présents suffisants, ce sont des finances en moins en l'association ne pourra pas boucher les trous éternellement", prévient Thierry Barbault.

C'est l'association qui est en péril et qui peut disparaître si nos spectateurs ne nous suivent plus - Thierry Barbault

"La saison dernière, c'était 380.000 euros d'investissements. Donc, si cette année on doit payer ça sans aucune entrée, aucun billet parce que tout est annulé à cause du covid, clairement c'est la survie de l'association qui sera en jeu", alerte-t-il. "Il y a un trou financier cette année de 50 à 60.000 euros, c'est l'association qui est en péril et qui peut disparaître si nos spectateurs ne nous suivent plus."