"On est débordés d'appels" : à Metz, "une année inédite" pour le marché de la location immobilière

Si vous pensiez trouver facilement un logement à Metz en ce moment, vous allez être surpris. Certes, la rentée étudiante est passée, et avec elle la ruée vers les studios et les T2. Mais malgré tout, la tension reste très forte sur le marché locatif. Les professionnels parlent d'une année "inédite" : un grand nombre de demandes face à des biens de plus en plus rares. "On est débordés d'appels et de mails", explique Bénédicte, qui travaille à l'accueil d'une agence du quartier Nouvelle ville. "On est déjà au mois de novembre, c'est censé être une période plus calme", affirme-t-elle. "Or c'est toujours aussi tendu !"

"Beaucoup de clients sont frustrés" - Maxime Adenot, gère la location dans une agence du centre-ville

C'est Maxime Adenot qui gère les locations dans cette agence. En un mois, il a reçu 200 nouveaux dossiers de futurs locataires. "Sur un bien classique en bon état, aujourd'hui on va recevoir entre 20 et 50 appels dans la semaine. Alors que d'habitude, c'est seulement une dizaine d'appels pour un bien !", rappelle-t-il.

Maxime Adenot gère les locations dans une agence immobilière du quartier Nouvelle ville. © Radio France - Bastien Munch

Un marché plus tendu, notamment à cause de la hausse des taux des prêts immobiliers . "Il y a des gens qui ne peuvent plus emprunter, en tout cas plus sur le projet qu'ils avaient en tête", continue Maxime Adenot. "Ils sont obligés de le mettre en attente et de se reporter sur le marché locatif." L'agent immobilier doit donc faire face à des clients parfois désarçonnés. "Beaucoup sont frustrés", reconnait-il. "J'ai même des situations plus problématiques avec des gens qui arrivent dans la région, qui commencent un boulot et qui n'arrivent pas à se loger."

Une grande période d'incertitude

En cause notamment : des logements qui se libèrent beaucoup moins vite qu'avant la crise énergétique . "On passe d'un effet Covid-19 à un effet excès de dépenses énergétiques", explique Frank Job, agent immobilier à Metz et président de la Fnaim en Moselle, la fédération des agences immobilières. "Et là, les gens ne bougent plus. Ils attendent de voir ce qu'il se passe. Que ce soit pour le chauffage au gaz ou à l'électrique, on sait très bien que les factures vont être exponentielles. On reste où l'on est pour maitriser ce qu'on connait", assure-t-il.

"Quand les locataires vont recevoir leur facture d'électricité, certaines seront multipliées par deux ou trois cette année", continue le spécialiste. "Parmi eux, certains n'ont pas les moyens de la payer mais ils n'auront pas le choix. D'autres vont essayer de changer d'appartement. Mais pour aller vers quoi ? L'électricité, c'est pareil que pour le gaz... Donc il y aura vraiment cette période d'incertitude. Cela devrait libérer beaucoup d'appartements dans les prochains mois."

Frank Job est le président de la Fnaim en Moselle, la fédération des agences immobilières. © Radio France - Bastien Munch

Autre bouleversement à venir sur le marché de la location : à partir du 1er janvier 2023, tous les appartements classés G sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ne pourront plus être loués. Tous les logements les plus polluants et les plus consommateurs en énergie sont concernés.