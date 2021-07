Plusieurs clients de bars et restaurants étaient attablés ce lundi soir en terrasse à Laval, les téléphones branchés sur l'allocution du Président de la République. La vaccination obligatoire et l'extension du pass sanitaire annoncées suscitent quelques aigreurs et incompréhensions.

"On est dégoûté", dans les bars de Laval les annonces d'Emmanuel Macron passent mal

Une bière ou un verre de vin posés devant eux sur la table, des clients des bars et des restaurants du centre-ville de Laval jetaient quand même une oreille sur les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi soir. Téléphones portables dans les mains ou collés sur l'oreille, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, ces Mayennais ont exprimé un certain dépit quant au nouveau serrage de vis du chef de l'État dans la lutte contre la Covid-19.

Le pass sanitaire est donc étendu aux bars, restaurants, cafés pour le début du mois d'août. "Il nous force à se faire vacciner, c'est pas normal. Il empêche les gens de sortir du coup" s'exclame Martin, la vingtaine. "Là la démocratie on y est plus du tout. La vaccination ne doit pas être obligatoire" renchérit Sophie.

Jonathan lui mange une planche de charcuterie devant la rivière de la Mayenne avec des copains. L'obligation de vaccination change un peu ses plans des prochains jours. "Dans trois semaines on ne peut plus être au bar si on est pas vacciné. Sauf qu'il va peut-être y avoir un problème de rendez-vous quoi. Est-ce qu'on aura tous un créneau à temps ?" s'interroge le trentenaire non-vacciné.

5.484 nouveaux créneaux

La vaccination avance pas à pas en Mayenne. 55,3% des habitants ont reçu au moins une injection contre la Covid-19. Un peu plus d'un tiers des Mayennais ont un schéma vaccinal complet. De son côté le maire de Laval Florian Bercault annonce que plus de 5.000 nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts depuis lundi soir sur doctolib.fr. Des créneaux jusqu'au 15 août au centre de vaccination de Laval à la salle polyvalente.