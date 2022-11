"On est dépouillés" : de nouvelles menaces contre un service de l'hôpital du Blanc

Rares sont les bonnes nouvelles à l'hôpital du Blanc. Fin août, des renforts en chirurgie et un déploiement de spécialistes avaient été annoncés par la direction . Mais c'est à nouveau une perspective peu réjouissante qui arrive. En juin 2023, l'unité de soins continus fermera ses portes. Les six lits accueillant les personnes en état critique disparaîtront.

C'est ce que prévoit la loi dans les hôpitaux n'ayant pas de services de réanimation. En lieu et place, une unité de soins renforcés pour les patients en état stable devrait ouvrir. Mais il n'y a toujours pas de décret publié. Les craintes sont donc très vives parmi les personnels soignants.

Un vrai problème de santé publique pour les habitants du secteur

"Chaque année, notre offre de soins au Blanc diminue, on a peur pour la suite et c'est légitime parce qu'on nous annonce souvent des fermetures de lits et de services", tranche Angélique Cadenas, aide-soignante à l'hôpital du Blanc et déléguée Force Ouvrière, invitée de France Bleu Berry ce lundi. Elle devrait pouvoir s'entretenir avec la ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo lors de son déplacement dans l'Indre . "On voudrait lui dire qu'on paye des impôts comme tout le monde et qu'on a besoin de soins", souligne Angélique Cadenas.

"Les gens avec des problèmes qui nécessitent des soins intensifs vont avoir moins de chances de s'en sortir qu'ailleurs"

Le comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc s'inquiète aussi pour l'avenir et l'accès aux soins des habitants. "Il n'y a aucun autre établissement à moins d'une heure de voiture. On a besoin d'une offre de soins complète parce que les gens sont très âgés et avec des moyens financiers limités", alerte Jean-Michel Mols, le président du comité. "C'est pas parce qu'on fait partie d'un territoire isolé que l'on doit être moins bien soigné que dans les grandes agglomérations", conclut Angélique Cadenas.