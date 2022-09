"On est désemparé", à Dax une soixantaine de familles refusées des centres de loisirs depuis la rentrée

Depuis la rentrée des classes, une soixantaine de parents d'élèves de Dax (Landes), se retrouvent dans l'embarras. L'accueil en centre de loisirs de leurs enfants leur a été refusé, faute de place. "J'ai reçu un mail qui me disait que ce n'était pas possible de l'inscrire avant les vacances de la Toussaint", raconte cette mère célibataire. "Je me suis demandé comment faire pour aller travailler, je suis en retour à l'emploi et mon entreprise peut ouvrir du jour au lendemain. Je n'ai pas le papa, je n'ai pas la famille, j'ai personne pour les mercredis. C'est beaucoup de stress."

La mairie communiquera ce jeudi

La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) recueille en ce moment tous ces témoignages. "Des parents posent des jours, ou alors c'est de la famille qui les gardent, soit ce sont des amis", explique Virginie Pantanella responsable de la FCPE de Dax. Appuyés par l'association, les parents d'élèves se sont formés en collectif. Une lettre a été écrite au maire de Dax Julien Dubois pour comprendre la situation : "On veut comprendre, et on veut qu'il trouve une solution pour ces familles. Il n'est pas normal qu'une famille dont les deux parents travaillent ne puisse pas avoir un mode de garde par le service public."

On veut comprendre, et on veut qu'il trouve une solution pour ces familles

La lettre envoyée à la mi-septembre est pour le moment sans réponse. Les élus de l'opposition dacquoise "Dax en commun" dénoncent également la situation. "Nous déplorons la mise en place d’une telle organisation, de tels quotas et de leurs conséquences honteuses, qui, une fois encore, pénalisent arbitrairement les citoyens, leurs enfants", écrivent-ils dans un communiqué.

Contactée par France Bleu Gascogne, la mairie indique communiquer à ce sujet ce jeudi 29 septembre 2022, pour expliquer en les raisons et apporter des solutions.