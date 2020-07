"On est en plein boom" : avec la crise sanitaire, les ventes de camping-car explosent en Moselle

Joël et Isabelle ont le sourire jusqu'aux oreilles, devant l'entrée de la concession CLC Expo Camping-Car dans la zone commerciale Actisud au sud de Metz. Leur coup de coeur s'est porté sur un petit modèle, 6 mètres 50, assez classique : "C'est notre tout premier. En fait, c'est pas un camping-car, c'est un fourgon aménagé. C'est plus petit, plus facile à garer", explique le quinquagénaire.

Plein boom depuis le déconfinement

Le couple réfléchissait à acquérir un camping-car depuis plusieurs années, mais avec la crise sanitaire, c'est une motivation en plus : "On aura beaucoup moins de risques de contracter cette cochonnerie : c'est comme si on déplaçait notre maison, personne d'autre n'y aura accès, c'est quand même plus sécurisé".

Le couple de quinquagénaires part en Bretagne dès la semaine prochaine. Le fourgon aménagé, c'est un peu le produit tendance, dans cette concession, depuis le déconfinement. On peut voir ? "Non !", répond le vendeur, Nicolas Jaeger : "Tout simplement parce que je n'en ai plus ! On a tout vendu, victime de son succès".

"Beaucoup de primo-accédants"

La concession a vendu une trentaine de camping-cars depuis juin, contre six à la même époque l'an dernier : "On a beaucoup de primo-accédants, des personnes qui hésitaient, qui se disent 'on n'a qu'une vie, on se lance'. Même nous, on ne s'attendait pas à une telle reprise", explique Nicolas Jaeger : "C'est hallucinant".

Et si vous souhaitez vous lancer, sachez qu'un camping-car coûte aux alentour de 60 000 euros pour une taille standard, sans les options. Et que la mode, c'est de changer du blanc pour la carrosserie. Du rouge, ou du noir, ça ressort mieux sur le bleu de l'océan.