Bergerac, France

"Je produis, je nourris, je meurs" peut-on lire sur l'un des tracteurs installé devant la sous-préfecture de Bergerac. Ce mercredi, une cinquantaine d'agriculteurs ont appelé les élus à l'aide car leur situation devient de plus en plus précaire.

Des aides en moins, des soucis en plus

C'est la réforme de la carte des zones défavorisées qui a mis le feu au poudre. Les agriculteurs pouvaient recevoir 5 à 10.000 euros de primes chaque année si le terrain était difficile à pratiquer. "C'est l'équivalent d'un salaire qu'on nous retire", se plaint Sébastien Héraud, éleveur et maraîcher à Bergerac et Lamonzie-Saint-Martin.

Car de nombreuses communes pourraient perdre bientôt cette prime. 2.000 exploitations seraient concernées dans la région Nouvelle Aquitaine. La frustration gagne du terrain chez les agriculteurs.

"Tous les jours je me lève pour perdre de l'argent, explique Laurent, quasi honteux. Il faut vraiment être très fort pour supporter tout ça."

Ce céréalier d'Eymet a déjà fait deux tentatives de suicide.

"J'aimerais bien aider ma femme à rembourser le prêt de la maison" - Laurent, agriculteur à Eymet.

Peut-être une éclaircie ?

Le couple de François n'a pas résisté à des années d'endettement. Lui réclame une hausse des prix : "On ne peut pas faire face à la mondialisation. Quand on continue à importer du blé moins cher, on signe notre mort. Manu, il est où le pognon ?"

Derrière lui, François Queyral, céréalier à Bouniagues, près de Ribagnac, acquiesce. Il y a 30 ans, il vendait son blé plus de 300 euros la tonne. Le prix a été divisé par deux aujourd'hui, il faut donc l'augmenter. "Dans un pain, le prix du blé représente 5 centimes. Or, si on mettait 2 centimes en plus, on entrerait dans nos clous", explique-t-il.

Après avoir rencontré le député Michel Delpon, les agriculteurs sortent le sourire aux lèvres. "On a eu des annonces qui laissent envisager de bonnes choses", lâche Éric Chassagne, éleveur à Trémolat et président de la Coordination Rurale 24.

L'élu aurait obtenu des garanties ministérielles pour réduire drastiquement le nombre de communes touchées par le changement de la carte des zones défavorisées même s'il "attend encore la confirmation", précise-t-il.