"On est envahis" : des centaines de pigeons prolifèrent dans un village de Dordogne

Le village de Lisle, à l'Ouest de Périgueux vit avec jusqu'à 400 pigeons, qui se logent dans les toitures. Les crottes jonchent les balcons et les rebords des fenêtres. La mairie tente de les réguler en organisant des battues mais certains habitants aimeraient des méthodes plus douces.

Sur le pas de sa porte, Christine a des tas de crottes de pigeons. Des plumes trainent aussi par terre. "Avant j'étendais mon linge sur le balcon, mais les pigeons s'y installent et font leurs besoins, peste la dame. On est envahis !" A Lisle, ce village à l'ouest de Périgueux, les pigeons ont trouvé leur paradis : ils ont de quoi picorer à l'usine d'à côté et de quoi dormir sous les toits des anciens immeubles Ils sont jusqu'à 400 en même temps, à se loger dans les toitures et les greniers des vieilles maisons. Et quand on sait qu'un pigeon produit jusqu'à 12 kilos de déjections par an, forcément ça fait beaucoup de saleté.

Les pigeons font des nids partout donc le village est rempli de petites cavités où les pigeons se reproduisent.

"Regardez les crottes, c'est vraiment infâme, montre du doigt le premier adjoint à la mairie, Bruno Limerat, dans une des petites ruelles du centre ville. Les pigeons font des nids partout donc le village est rempli de petites cavités où les pigeons se reproduisent." Ces déjections provoquent des odeurs, de la saleté, elles bouchent les gouttières et peuvent même être vecteur de maladie. La mairie incite tous les habitants à boucher les trous, pour éviter les intrusions des pigeons.

Christine a installé des grillages mais les oiseaux s'infiltrent quand même dans son grenier. Le sol est couvert de crottes. "La dernière fois, j'ai même découvert quatre œufs", raconte-t-elle. Des dizaines d'habitants ont signé une pétition, transmise à la mairie. "Il y a certaines personnes qui nous ont demandé de réguler les pigeons, et d'autres qui ne veulent pas qu'on le fasse, donc c'est compliqué", explique le premier adjoint.

La mairie a fait installer un filet sous la halle pour éviter que les pigeons s'installent. © Radio France - Lise Roos-Weil

200 pigeons tués par an lors de battues administratives au silencieux

La mairie a fait appel à une équipe de louvetiers, qui ont formé plusieurs personnes aux battues. Deux fois par an, grâce à un arrêté, ils organisent des battues au silencieux, en pleine nuit quand tout le monde dort. Ils tuent ainsi environ deux cents pigeons par an. "On le fait quand cela devient vraiment nécessaire", tient à préciser Bruno Limerat. Cette méthode ne plait pas à tout le monde.Certains habitants l'ont fait savoir à la mairie. "Il y a peut-être une autre solution que de les tuer", s'interroge Christine.

Les autres méthodes disponibles sont la stérilisation et la contraception. Mais pour cela, il faut réussir à attirer les pigeons au même endroit, dans un pigeonnier. La mairie a déjà fait des essais mais les pigeons continuent à se loger dans les toitures. "Je reste persuadé que le pigeonnier ne sera pas efficace car les oiseaux ont déjà des endroits où dormir et où manger, explique Bruno Limerat. Mais nous ne sommes pas fermés, nous allons continuer à étudier les possibilités".