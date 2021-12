"On est épuisés", de nombreux pharmaciens de Belfort disent non à l'ouverture le dimanche

Il faut s'armer de patience pour trouver un pharmacien ou une pharmacienne disponible pour une interview. Répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, délivrer des médicaments, et depuis plusieurs mois maintenant : réaliser les tests et les vaccins... Leurs journées deviennent interminables.

Le gouvernement aimerait pourtant que les pharmacies ouvrent également le dimanche, pour vacciner contre le Covid-19 sept jours sur sept. "Pour ma part, c'est non. On a toujours été présents, mais il ne faut pas abuser. On a des semaines à rallonge, on est épuisés. J'aimerais bien avoir un jour tranquille dans la semaine", confie Véronique Engles, co-présidente du Syndicat des pharmaciens de Belfort. Et concernant la majoration de cinq euros prévue par injection le dimanche, elle répond : "On devrait plutôt être mieux rétribués sur la vaccination tous les jours, car on a l'impression de faire un nouveau métier !"

Véronique Engles décrit une charge de travail qui s'alourdit de plus en plus. Copier

Et la tendance semble être la même dans quasiment toutes les officines de Belfort : pas d'ouverture prévue le dimanche, hors pharmacie de garde. "J'aimerais bien jouer le jeu, mais je fais déjà 60 heures par semaine. Le dimanche, c'est mon seul jour de repos, et je viens quand même au travail pour gérer ce que je n'ai pas le temps de faire la semaine", explique Ülkü Alkan, pharmacienne à l'officine Jean Jaurès.

Ülkü Alkan, pharmacienne à l'officine Jean Jaurès, travaille 60 heures par semaine depuis plusieurs mois. © Radio France - Léa Dubost

Hormis le ras-le-bol et la charge de travail qui s'alourdit, c'est aussi une question d'organisation selon elle. "Si j'ouvre le dimanche, je suis seule pour gérer la vaccination, et je dois dire quoi aux clients qui viennent pour des médicaments ? Les refuser ? C'est impossible, donc non. Et quand bien même, je n'ai même pas assez de vaccin", poursuit Ülkü Alkan, qui pointe par ailleurs un problème d'approvisionnement du vaccin Pfizer.