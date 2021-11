Benoît Payan en quête de subventions européennes à Bruxelles : "On n'est jamais trop ambitieux pour Marseille"

Dès le début de son mandat il avait précisé qu'il irait "chercher l'argent là om il y en a". Après avoir obtenu une enveloppe pour les écoles, une autre pour les transports, Benoît Payan s'attaque à l'environnement et pour cela c'est à la porte de Bruxelles qu'il est allé frapper. Une visite de deux jours pour rencontrer notamment Philippe Léglise-Costa, représentant permanent français auprès de l'Union Européenne, Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l'environnement et Thierry Breton, commissaire européen français. Le but ? Ramener "plusieurs millions" dit le maire qui ne s'avance pas sur le montant espéré. Le maire parti dans la capitale belge également pour défendre la candidature de Marseille afin qu'elle figure parmi les "100 villes climatiquement neutres d'ici 2030". Il ne faut pas rougir justifie Benoit Payan, Marseille a sa place dans ce classement.

On n'est jamais trop ambitieux pour Marseille. Marseille est une ville qui part de très très loin, qui est particulièrement polluée. Justement si on se fixe des objectifs forts à atteindre d'ici une dizaine d'années on peut y arriver - Benoit Payan

Le maire qui tient à souligner que Marseille mérite autant que les autres des fonds européens pour sa politique environnementale : électrifier le port, améliorer la qualité de l'air, en finir avec les passoires thermiques : "Je regarde autour de moi et je vois les grandes villes comme Florence, Nice, Barcelone, Séville qui arrivent chaque année à avoir des millions d'euros de subventions de l'Union Européenne, de la Commission Européenne. Cela veut dire qu'on peut y arriver. Si on se bat, si on fait des dossiers on peut obtenir des fonds européens."

Aller chercher l'argent là où il est

Le challenge "100 villes climatiquement neutres d'ici 2030" est doté d'une enveloppe de 360 millions d'euros, donc le maire aimerait en ramener un peu dans sa valise : "il faut lancer tous les chantiers en même temps. Dans la ville la plus polluée de France, ça a du sens. Je ne pouvais pas rester les bras croisés". Quand la ville va t-elle agir ? Dès le mois de juin répond le maire avec une priorité : la qualité de l'air et la décarbonation. Benoit Payan qui évoque également la construction d'ici la fin de son mandat de 80 écoles à énergie positive.