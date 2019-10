"On veut gagner des titres" : l'ambition du Tango Bourges Basket pour son retour en championnat

Bourges, France

Après avoir cédé son titre de champion de France à Lyon ASVEL en 2019, le Tango Bourges Basket va essayer de reprendre son bien. La deuxième journée de championnat a lieu ce mercredi. Mais il s'agit du premier match en championnat pour les Tangos. À 20 heures, au Prado, les Berruyères reçoivent Roche Vendée. Un match attendu avec impatience par l'ensemble de l'effectif après plusieurs semaines de préparation. Le Tango Bourges Basket est ambitieux pour cette saison. "On veut continuer à gagner, on est là pour ça, pour ramener des titres à ce club en fin d'année", annonce l'entraîneur Olivier Lafargue.

Remporter des titres en France, voilà l'objectif

La saison dernière, les Berruyères ont remporté la Coupe de France mais ont été éliminé en demi-finale du championnat de France. D'année en année, la concurrence augmente. Lyon ASVEL fait office de favori pour le titre. Mais Olivier Lafargue ne s'en préoccupe pas. "La concurrence, on ne la maîtrise pas. Nous, on se concentre sur nous, notre équipe, essayer d'être meilleur tous les jours", explique l'entraîneur. "On est dans l'excellence, on est dans ce qui se fait de mieux depuis 25 ans en France", rappelle Olivier Lafargue.

Quand on parle de compétition française, quand on est à Bourges, on sait qu'on veut gagner des titres"

Un effectif remanié pendant l'été

Le Tango Bourges Basket a effectué pas mal de changements dans son effectif. Principal départ, celui de Marine Johannès, partie renforcer un concurrent direct, le club de Lyon ASVEL. Dans le sens des arrivées, on peut signaler les renforts d'Isabelle Yacoubou, Marissa Coleman, Ana Dabovic, Alexia Duvié entre autres. "Je pense qu'on a une équipe avec de très bonnes joueuses, des personnes d'expérience et de grande qualité", souligne Olivier Lafargue, satisfait de son effectif. Il se dit confiant quant à la capacité de son équipe à aligner les bonnes performance. "On est arrivé à un niveau excellent l'an dernier, il faut qu'on suive le même chemin", insiste l'entraîneur berruyer.