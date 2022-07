"On est obligées de se battre" : 350 personnes manifestent à Strasbourg pour défendre le droit à l'avortement

Il y a une semaine, des milliers d'Américaines partout dans le pays manifestaient pour protester contre la fin du droit à l'avortement décidé par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin 2022. Le 2 juillet 2022, à Strasbourg et dans plusieurs villes de France, des mobilisations se sont tenues pour afficher un soutien aux Américaines concernées et pour défendre le droit à l'IVG garanti depuis 1975.

À l'époque on se cotisait pour permettre à des copines d'avorter

350 personnes se sont réunies dans un cortège parti de la place Kléber et Strasbourg, en direction du consulat des États-Unis. Parmi elles Michelle, qui a été de toutes les manifestations féministes des années 60 et 70. "Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai repensé à une époque où on se cotisait pour permettre à une copine de se faire avorter en Allemagne ou en Suisse."

Sous une chaleur de plomb, plusieurs personnalités associatives et politiques ont d'abord pris la parole devant la foule. La député de la 1ère circonscription de Strasbourg Sandra Regol a parlé de sa propre expérience d'avortement. "J'ai eu la chance d'être entourée et soutenue. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses femmes", a-t-elle expliqué.

Le cortège s'est garni au fur et à mesure de la marche © Radio France - Jules Hauss

Dans les rangs du cortège, une majorité de jeunes femmes comme Clara, 22 ans, avec une pancarte "Mon corps, mon choix", qui se désole de ce retour en arrière. "On prend souvent en exemple le modèle Américain et quand on voit ce qu'il s'y passe on a peur. On a 89 députés Rassemblement national, les pays se droitisent de plus en plus..."

Tant qu'il y aura des obstacles pour les femmes, on ne pourra pas se reposer

Elle trouve qu'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution est une excellente idée. "Il faut se prémunir, si un jour l'extrême-droite arrive au pouvoir, pour garantir nos droits".

Le cortège s'est arrêté devant le consulat des États-Unis © Radio France - Jules Hauss

Mais au-delà de la crainte d'un recul sur le droit à l'avortement, c'est aussi l'accès à l'interruption volontaire de grossesses qu'il faut défendre selon Aliénor Laurent, co-présidente de l'association Osez le féminisme 67 : "Il y a des cliniques qui ferment. La clause de conscience qui permet à certains médecins de ne pas pratiquer l'IVG n'a pas encore sauté. On est obligées de se battre. Tant qu'il y aura des obstacles pour les femmes, on ne pourra pas se reposer."