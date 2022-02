"A Nîmes, quand on est homosexuel, on est obligé de vivre caché" dénonce Dylan

Vive émotion dans la communauté LGBT+ après l'agression ultra-violente d'un travesti ce week-end dans le centre ville de Nimes. Un homme passé à tabac rue de la Madeleine dans la nuit de vendredi à samedi. Les quatre suspects, quatre hommes âgés de 20 à 25 ans doivent être jugés en comparution immédiate ce mardi. Pour Dylan, de l'association Gay ‘TaGard qui défend les droits LGBT, il est difficile de vivre pleinement son homosexualité à Nîmes.

On est obligé de vivre caché, surtout à Nimes, quand on est homosexuel. Par exemple, je ne vais pas donner la main à mon copain dans la rue alors qu'on aimerait le faire comme tous les couples hétérosexuels. Si on le fait, on est jugé ou insulté - Dylan