"On est pas si mauvais que ça les parisiens", le message Twitter de Mbappé avant le match Rennes/PSG

Le Stade Rennais reçoit le PSG ce dimanche 18 août à 21h au Roazhon Park. C'est le premier match de la saison à domicile pour les Rouge et Noir et non des moindres face à l'ogre parisien. La star brésilienne Neymar ne sera pas dans l'effectif de Paris. Mais son autre star, Kylian Mbappé si! Et l'attaquant français a profité de sa venue en Bretagne pour publier un message sur Twitter.

Mbappé écrit "on est pas si mauvais que ça les parisiens". L'attaquant parisien poste avec ce message une photo d'un échange de SMS qu'il a eu avec Damien Da Silva après la finale de Coupe de France.

Les Rennais n'ont pas oublié que Mbappé avait été exclu du jeu pour un méchant tacle sur le joueur rennais. Et ces messages prouvent qu'il s'en était excusé au lendemain de la finale gagnée par Rennes.

On lit en effet "Félicitations pour votre titre (...). Je voulais m'excuser pour mon geste j'espère que tu vas mieux ce matin". Un message d'excuse auquel Damien Da Silva a répondu immédiatement "merci pour ton message c'est sympa tkt (t'inquiète NDLR) ça arrive c'est juste un coup".

Par ce tweet, Kylian Mbappé semble répondre à une supportrice du Stade Rennais qui l'accusait sur les réseaux sociaux de ne pas s'être excusé pour ce geste. Elle a depuis effacé son message.

Le match Rennes/PSG débute à 21h ce dimanche soir. Il est à vivre en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Armorique et francebleu.fr