"On est plus proches de l'incarcération que de l'hospitalisation" : Agnès témoigne après son séjour au CHS d'Evreux

En janvier, Agnès - alors en pleine dépression - décide de se faire hospitaliser au Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre à Evreux dans l'Eure. Un séjour d'une semaine qui ne se passe pas comme prévu. A sa sortie, elle témoigne sur son blog. Nous l'avons rencontrée.

Aujourd'hui Agnès va bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En janvier cette maman de 45 ans traverse une grave dépression et envisage même le suicide. Elle décide donc de se rendre à l'hôpital de Vernon pour un séjour court mais il n'y a plus de place. Dans son état la psychiatre des urgences refuse de la laisser repartir et trouve une place au CHS (centre hospitalier spécialisé) de Navarre à Evreux.

"Quand je suis arrivée, ça a été très violent. On m'a très mal parlé, on m'a tutoyée et confisqué mes effets personnels. On m'a fouillée. Je rentrais vraiment en prison", raconte Agnès. Le lendemain Agnès change d'unité et retrouve une partie de ses affaires. Premier rendez-vous avec le psychiatre qui lui prescrit des médicaments : "C'est à la chaîne, c'est cinq minutes par personne. Le psychiatre n'est pas là pour parler, il est là pour prescrire. Il n'y a eu qu'une prise en charge médicamenteuse à laquelle j'ai très mal réagi."

"J'étais effondrée, j'étais en larmes et on m'a dit soit tu te calmes, soit tu pars en chambre d'isolement." Agnès, hospitalisée une semaine au CHS d'Evreux.

Mais ce qui marque le plus Agnès durant sa semaine d'hospitalisation c'est le sort réservé aux autres patients. Des humiliations qu'elle raconte sur son blog à sa sortie. En voici un extrait : "Il se trouve que certains patients ne sont pas autonomes et renversent leur repas, n’arrivent pas à tenir une cuillère, ne peuvent s’asseoir seuls etc. Et le personnel reste planté là, se marre, râle avec des « elle en a encore foutu partout », « tu sais pas ce que c’est qu’une cuillère ? » mais il n’y en n’a pas un qui aide. Alors quand X, le pantalon baissé laissant voir la moitié de son intimité postérieure se tartine le bavoir et rate la moitié de son repas j’estime que sa dignité est bafouée."

Réponse de l'hôpital de Navarre

Au bout d'une semaine, Agnès ressort avec un objectif en tête : dénoncer la situation sur place et parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Elle écrit donc une lettre au directeur de l'hôpital - remplacé depuis par Richard Gurz. Le nouveau directeur explique : "Je ne peux pas rentrer dans les détails d'une hospitalisation précise, secret médical oblige, mais sachez que quand un patient à quelque chose à demander, il peut faire une réclamation par écrit et nous lui devons de lui répondre. C'est ce que nous avons fait dans le cas de cette patiente. Si la réponse ne la satisfait pas, elle peut avoir recours à la commission des usagers. Il y a des règles. Nous les respectons. Tout est fait sur prescription médicale."

Plus loquasse, la présidente de la Commission Médicale de l'Etablissement prend la parole : "Un séjour en psychiatrie pour un patient c'est quelque chose de particulier. Il est possible que toutes ces mesures de sécurité soient mal vécues par une personne qui ne s'attend pas à tout cela autour d'elle. Comme il s'agit d'une hospitalisation volontaire, elle avait à tout moment la possibilité d'y mettre fin. J'ai sous les yeux la réponse que nous lui avons faite. Si elle n'est pas satisfaite nous l'invitons à revenir vers nous."

Aujourd'hui Agnès va mieux. Elle aspire à retrouver un travail et une vie normale. Et affirme ne jamais avoir reçu de réponse de la part de l'hôpital.