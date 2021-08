"On est plus tranquille" : les locations de piscines privées se multiplient en Berry

Avec le retour du soleil, la tentation d'aller se baigner est forte. Dans l'Indre et le Cher, une quinzaine de propriétaires proposent la location de leur piscine. La proposition intéresse de plus en plus de clients pour éviter de croiser trop de monde dans les piscines municipales.

Des plongeons, des longueurs ou bien simplement s'allonger sur les transats pour bronzer : Milène et Océane profitent d'une piscine dans le village des Bordes. La particularité, c'est que cette piscine appartient à un particulier. "C'est une bonne alternative pour éviter d'aller dans une piscine municipale. C'est moins agréable, ça saute de tous les côtés", expliquent les deux amies. "Au moins, chez un particulier, il n'y a personne autour. Il y a de la tranquillité, du calme, on ne dérange personne et personne ne nous dérange", ajoutent-elles avant de retourner bronzer et se baigner.

Le groupe d'amis a jeté son dévolu sur la piscine de Benjamin Gaillochon. Installé dans le village des Bordes depuis octobre 2020, le jeune homme de 28 ans n'a pas hésité longtemps à proposer ce service. "On n'y est pas tous les jours dedans donc autant que ça serve aux autres. On a des clients qui n'ont pas de piscine chez eux et qui n'ont pas de piscine municipale à proximité", souligne-t-il. À la tête d'une agence d'événementiel et de communication, Benjamin Gaillochon multiplie les idées pour enrichir l'expérience des nageurs qui viennent piquer une tête dans sa piscine. "On a un jacuzzi à proximité de la piscine qu'on loue en option. On peut mettre à disposition un barbecue et on peut proposer un petit brunch", détaille-t-il.

La piscine fait huit mètres sur quatre © Radio France - Jérôme Collin

Ici, pas de pass sanitaire, pas de vaccination, pas de test PCR négatif à présenter avant d'entrer et de se baigner. "On ne demande pas de documents. On nettoie et on désinfecte entre chaque passage pour passer un moment en toute sécurité au niveau de l'hygiène. Ça peut être un atout pour les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées et qui ne veulent pas faire de tests PCR", précise le propriétaire de la piscine. Pour Milène et Océane, c'est aussi un argument même si les deux femmes sont vaccinées avec double dose. "S'entasser dans une piscine avec du monde, ça n'est pas le bon moment je trouve. Même si on est vacciné, on peut transmettre et attraper le Covid. Au moins, toutes les deux, on réduit les risques", soulignent les deux amies.

L'intérêt économique n'est pas anodin non plus. 15 euros par personne pour une demi-journée de location sans compter les options. "Le coût d'une piscine reste élevé, ça n'est pas négligeable. Ça nous a permis d'acheter du matériel, on peut amortir des dépenses", explique le propriétaire de la piscine. "On peut payer entre un-tiers et la moitié des dépenses annuelles liées à la piscine", ajoute Benjamin Gaillochon.