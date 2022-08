"On est prêts à payer l'eau et le courant" : à Auxerre, les gens du voyage attendent toujours des emplacements

Après avoir longtemps investi le vélodrome d'Auxerre, des caravanes sont installées illégalement depuis le mois de mai sur des terrains du Rugby Club Auxerrois, d'abord près des anciens locaux puis de plus en plus proches du terrain d'honneur. Une cinquantaine de familles se trouvent sur place. Conscients de gêner le club, les gens du voyage indiquent n'avoir pas le choix car les emplacements d'accueil manquent dans l'Auxerrois.

Plus de 20 ans de retard pour l'aire de grand passage

"Ils voudraient bien qu'on parte mais où aller ?", s'interroge Pascal, un des habitants des caravanes installées près des terrains de rugby. "Ce qu'on voudrait c'est un vrai emplacement", confirme-t-il, précisant que ceux qui existent sont "trop petits". L'agglomération d'Auxerre n'est, en effet, toujours pas équipée d'une aire de grand passage, dont la capacité peut permettre d'accueillir 200 caravanes, bien que cela soit obligatoire depuis 2000 pour les communes de plus de 5000 habitants. Un projet d'aménagement est à l'étude au sein de l'agglomération. Trois terrains, dont les emplacements sont gardés secrets, ont été pré-sélectionnés.

Une communauté exaspérée de déménager sans cesse

Constamment chassé d'un point à un autre de la communauté d'agglomération, les gens du voyage aimeraient pouvoir se stabiliser sans avoir à s'éloigner. "Nous, on est d'Auxerre, c'est notre commune de rattachement, c'est pour ça qu'on ne part pas", indique Pascal, présent "presque toute l'année" à Auxerre. Il s'attend à recevoir à la rentrée une énième mise en demeure de quitter un lieu d'installation. "Ca fait des années que ça dure, il n'y a jamais eu de solution à part des procès et puis partir", relate-t-il. Pourtant, la communauté se dit prête, selon lui, à des concessions. "On est prêts à payer l'eau et le courant pour un endroit stable où stationner", sur le modèle de l'aire de la route de Toucy, affirme Pascal.

Une situation qui crispe les élus

En attendant les décisions de la communauté d'agglomération sur d'éventuels projets d'aménagement, certains élus réclament plus de fermeté vis a vis des installations illégales. "Je suis très inquiète car sur le vélodrome on a assisté à un massacre des installations", s'alarme Isabelle Poifol-Ferreira, conseillère municipale d'opposition. Des dégradations et des vols de matériel appartenant au Rugby Club Auxerrois sont déjà à déplorer, selon elle, sur le site où sont actuellement installées les caravanes. "Les usagers de ces installations en souffrent et vont continuer d'en souffrir si rien n'est fait. Je me demande jusqu'où on va les laisser aller sans rien faire", s'interroge enfin Isabelle Poifol-Ferreira.