"On est prêt !" : des jeunes explorateurs azuréens partent à l'assaut du pôle Nord

Trois explorateurs de l'extrême. Thomas Jarrey, jeune réalisateur azuréen, part à l'assaut du pôle Nord avec Flavien Hillat et Vincent Lavrov, ses deux amis également passionnés de grands espaces enneigés. Tous les trois prennent ce vendredi la direction de Svalbard, en Norvège, à 900 kilomètres du point le plus au nord de la terre.

Une expédition de 42 jours, où il ne faut pas avoir peur du froid. La température oscillera entre -20 et -40 degrés. Le but : montrer les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur place, prendre un maximum d'images et raconter le quotidien au plus proche du pôle Nord. Le trio espère ensuite vendre un documentaire. Budget pour partir dans le grand nord : 60.000 euros, financé en propre et par neuf sponsors, dont Fischer, la ville de Nice ou encore la station de ski d'Isola 2000.

Montrer les conséquences du réchauffement climatique

Plein de défis ! Et de dangers : les explorateurs souhaitent voir de leurs yeux un ours polaire : "On a emballé toute la nourriture sous vide pour qu'il ne nous trouve pas", explique Thomas Jarrey. Le but du voyage est aussi de montrer les conséquences du réchauffement climatique sur place.

D’ici quelques semaine le film d'une de leurs expéditions sortira sur Netflix en Europe. Le sujet ? Le désert de glace, la toute première expédition du groupe en Suède.