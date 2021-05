Deuxième année sans 8 mai pour les anciens combattants azuréens. Ils sont en colère et ne comprennent pas cette décision alors que la plupart ont été vaccinés.

"On est privés de 8 mai" : les anciens combattants furieux de ne pas pouvoir se rassembler

Face à la Covid, les commémorations du 8 mai capitulent. Ce samedi marque le 76ème anniversaire de la victoire de 39/45 mais on n'entendra pas la marseillaise entonnée par des foules de centaines de personnes rassemblées devant les monuments aux morts. Loin des défilés et hommages militaires habituels les autorités n'autorisent que des rassemblements très limités comme l'an dernier. Quelques élus, deux enfants, un représentant par association mais pas d'ancien combattants.

"Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on est autorisé à être dans les parcs et jardins sans masques mais pas à commémorer le huit mai" un ancien combattant de la Trinité."

Un ancien combattant de la Trinité s'inquiète : "le devoir de mémoire c'est transmettre aux jeunes et si on ne peut pas faire les commémorations que vont devenir les anciens combattants ?". Il demande aussi "un minimum" au moins quelques anciens combattants présents et des enfants. D'autant que la plupart des anciens combattants ont été vaccinés.

"Le huit mai c'est LEUR jour. A la fois des retrouvailles avec les anciens combattants et puis aussi le jour où on met à l'honneur leur sacrifice pour eux et leurs frères tombés au combat" Office National des Anciens Combattants

Tous espèrent que la mémoire ne se perdra pas au fil des années. Et que la covid n'est qu'un mauvais combat qu'ils vont finir par gagner.