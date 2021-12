Ouverte depuis à peine cinq mois, la discothèque "La Marina" à Idron près de Pau, va devoir refermer comme les autres pour quatre semaines à partir du vendredi 10 décembre à cause du covid. Une contrainte vécue comme très injuste et brutale par sa gérante.

"On est punis, ça me dépite" : l'amertume d'une gérante de discothèque de l'agglomération de Pau

Après seulement quelques mois de réouverture, les discothèques doivent à nouveau fermer leurs portes pour un mois à partir de ce vendredi 10 décembre. Décision du gouvernement pour tenter d'enrayer la progression du covid-19 qui s'est remis à accélérer partout sur le territoire, malgré la vaccination. Fermer toutes les boîtes de nuit, ça veut dire qu'environ 1 200 établissements tirent le rideau et se retrouvent encore une fois dans le noir, avec une activité totalement à l'arrêt.

Entre trois et cinq mois de réouverture

La décision est donc tombée comme une sentence pour les professionnels du monde de la nuit, eux qui n'avaient rouvert que depuis cet été, voire depuis cette rentrée pour certains. Dans l'agglomération paloise, sur les huit discothèques existantes, cinq avaient rouvert en juillet, deux en septembre, et une qui attendait encore les fêtes pour redémarrer.

Parmi ces boîtes de nuit, La Marina à Idron compte bien faire une toute dernière grande soirée avant de refermer. Elle l'a annoncé avec entrain sur sa page Facebook. Mais derrière cet optimisme, la gérante, Florence Lyautard est dépitée : "il y a un sentiment d'écœurement, d'injustice. On respectait les règles, il y avait même le port du masque qu'on imposait aussi aux clients. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas bien fait pour qu'on soit punis. Parce que c'est ça, on est punis, ça me dépite".

Fermer en décembre, le pire moment de l'année

Pour beaucoup de professionnels, ces annonces tombent aussi au plus mauvais moment : la période des fêtes. Selon Lionel Imirizaldu, vice-président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Béarn et Soule, le mois de décembre représente entre 20 et 30% du chiffre d'affaire des discothèques, c'est le plus gros mois de l'année.

Il y a aussi le nouvel an sur lequel les boîtes de nuit font à nouveau une croix. "C'est la soirée la plus festive" dit Florence Lyautard. "J'ai des clients qui reviennent uniquement pour ce soir-là, et là tout est par terre". Les syndicats du secteur réfléchissent d'ailleurs à demander une dérogation exceptionnelle pour permettre une ouverture uniquement ce soir-là.

Quatre semaines, et après ?

Malgré les aides promises par l'Etat, à savoir une couverture totale des charges et la prolongation des dispositifs d'activité partielle, les gérants de discothèques sont aussi inquiets sur le flou de cette décision de fermeture, notamment sur la durée. Plusieurs craignent que ces quatre semaines ne soient allongées, comme Florence Lyautard de La Marina : "On vous dit quatre semaines, mais on a bien vu comment ça s'est passé pendant un an et demi. On nous disait deux mois, puis trois mois, et chaque fois on repoussait, on nous disait non vous n'ouvrez pas. Et j'ai bien peur qu'au bout de quatre semaines on nous dise un mois, puis deux mois... c'est là ma grande peur".