"On est sans arrêt en intervention" : le quotidien éprouvant des pompiers de Haute-Loire en Martinique

"Nos agents vont d'intervention en intervention, tous les jours, jour comme nuit," depuis leur arrivée ce mercredi 11 août, les 30 pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes venus en renfort en Martinique n'arrêtent pas, comme en témoigne le lieutenant Pierre Chausse, à la tête du détachement.

Parmi ces 30 soldats du feu se trouvent 5 sapeurs-pompiers volontaires de Haute-Loire. Comme leurs camarades, ils sont "exclusivement dédiés aux interventions covid" explique le lieutenant Pierre Chausse, alors que le Martinique fait face à une quatrième vague épidémique sans précédent.

Une collaboration constante entre pompiers locaux et de métropole

"Nos ambulances sont réservées au patients covid, ayant souvent des difficultés respiratoires, que nous transportons jusqu'au CHU de Fort-de-France", continue le lieutenant. "_Nos agents entrent en poste à 7h du matin ou à 19h ; ensuite ils enchaînent des interventions assez longues et fatigantes_, car il faut toujours porter une combinaison anti-covid et ils ne sont pas habitués à la chaleur et à l'humidité."

Ces interventions sont menées par des équipes mixtes composées de pompiers de métropole et de pompiers martiniquais, "c'est plus efficace et c'est très enrichissant", commente le lieutenant Chausse, "et surtout ça permet de les soulager". Le lieutenant, d'habitude à la tête de la caserne du Chanbon-sur-Lignon, tient d'ailleurs à remercier ses homologues martiniquais pour le "chaleureux accueil qu'ils nous ont réservé, et ils sont contents aussi d'avoir du renfort".