"On est tellement heureux de retrouver nos montagnes et nos sommets"

Le confinement a été très long pour les randonneurs, privés de leur passion depuis le mois de mars. Bon nombre d'entre eux ont profité du long week-end de l'Ascension pour revenir sur les sentiers. C'était le cas en Capcir dans le secteur des Camporells, un lieu très prisé par les randonneurs, au dessus de la station de ski de Formiguères.

Retrouvailles avec la montagne

Thomas qui habite Ille-sur-Têt entame sa première randonnée depuis prés de deux mois et il exprime sa joie qui se lit aussi sur son visage. "C'était un besoin de retrouver nos sentiers et de redécouvrir notre nature dit-il. Il fallait qu'on revienne. La montagne nous manquait tellement. Les Camporells aujourd'hui avec cette verdure et ce calme, ce sont de super conditions pour reprendre la rando". Thomas voulait aussi profiter de sa première journée en montagne pour atteindre un sommet. "On compte faire le petit Péric (2690 mètres d'altitude), on va y aller doucement, on va voir jusqu'où on arrive, mais on compte bien arriver au sommet".

Les deux Péric, au dessus des Camporells © Radio France - Sébastien Berriot

Première sortie, on retrouve les sensations

Le refuge des Camporells est encore fermé, mais les randonneurs eux sont bel et bien de retour. Sur les sentiers tout autour du site, on croise de nombreux passionnés, comme Marie-Jeanne de Sorède. Elle a passé la nuit avec son mari en contrebas de l'étang des Camporells.

C'est la première fois qu'on reprend la randonnée depuis le mois de mars. C'est génial, on retrouve les sensations, les névés et les torrents. On ne pouvait pas rêver mieux"

Les passionnés retrouvent les sentiers et la nature © Radio France - Sébastien Berriot

La polémique sur le confinement n'est pas terminée

Des randonneurs heureux de retrouver la montagne mais qui souvent ne cachent pas leur incompréhension et leur colère d'avoir été privés de leur passion pendant prés de deux mois. "On est quand même ici rarement avec de gros attroupements. Sauf dans des endroits comme le Canigou où il peut y avoir du monde, je pense que l'interdiction de randonnée n'était pas nécessaire, c'est bien moins dangereux que prendre le métro à Paris", justifie Thomas. Et c'est vrai que la fameuse distanciation sociale n'est vraiment pas compliquée à faire respecter aux Camporells comme dans le reste des montagnes catalanes.